Nadchodzące dni w pogodzie zapowiadają się pochmurnie i niebezpiecznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje weekend z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi spowodowanymi docierającym nad Polskę cyklonem Ulf. Nadchodzący tydzień będzie deszczowy z dość silnym wiatrem wiejącym z prędkością do 65 km/h.

Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody. Cyklon Ulf nad Polską

W piątek 17 lutego Polska znajdzie się pod wpływem aktywnego niżu z układem frontów atmosferycznych. Cyklon Ulf sprowadzi bardzo silny wiatr, zwłaszcza w górach i na północy kraju. Nad morzem wiać będzie z prędkością do 85 km/h, a w Sudetach nawet do 120 km/h. Wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Na zachodzie termometry wskażą do 11 st. C. W pozostałych częściach kraju od 3 do 5 st. C na wschodzie do około 8 st. C w centrum. Na północnym wschodzie spodziewane są opady deszczu. W górach także deszczu ze śniegiem.

Ekstremalne zjawiska pogodowe zaczną pojawiać się w nocy z 17 na 18 lutego. Do północy nadal prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna dodatnia, od 1 st. C na wschodzie i w podgórskim rejonie Karpat, do 6 st. C na zachodzie. Synoptycy ostrzegają jednak przed silnym wiatrem. Nad morzem w strefie brzegowej porywy mogą sięgać 125 km/h. Na północy kraju nawet do 100 km/h, a w głębi do 85 km/h. IMGW podaje, że porywy wiatru w Sudetach będą wynosić nawet 150 km/h.

Pogoda w sobotę i niedzielę. Silny, niebezpieczny wiatr

W sobotę nadal utrzymywać się będzie niebezpieczna pogoda. Ponownie prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Maksymalna temperatura do 11 st. C. na zachodzie. Obowiązywać będą także ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Alerty drugiego stopnia wydano dla Wybrzeża. Tam dość silne podmuchy, które w porywach mogą osiągać do 100 km/h. Na pozostałym obszarze kraju nadal niebezpiecznie z wiatrem umiarkowanym wiejącym w porywach do 85 km/h. Jedynie w Sudetach prędkość ta może dojść do nawet 140 km/h.

Warunki ulegną poprawie w niedzielę 19 lutego. Wiatr zelży, jedynie na południu i zachodzie kraju porywy mogą sięgać około 60 km/h. W całym kraju pochmurnie z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry na północy wskażą do 4 st. C. Na południu z kolei maksymalna temperatura wyniesie 10 st. C.

Pogoda na 7 dni. Słońca nie zobaczymy. Deszczowy tydzień w całej Polsce

Kolejne dni zapowiadają się pochmurnie i deszczowo. Synoptycy nie prognozują niebezpiecznych zjawisk. Wiać będzie jeszcze w pierwszych dwóch dniach nadchodzącego tygodnia. W poniedziałek i wtorek wiatr umiarkowany w porywach do 60 km/h, a nad morzem do 65 km/h. W środę i czwartek wiatr całkowicie osłabnie. Musimy jednak przygotować się na nieustanne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na niektórych obszarach nawet mokrego śniegu. Nadal w przeważającej części kraju będzie dość ciepło, do 5-7 st. C na północy i nawet do 12 st. C na południowym zachodzie. Ochłodzenia możemy spodziewać się pod koniec tygodnia.