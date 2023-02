Prędkość wiatru znacząco wzrośnie w Polsce w piątek 17 lutego w drugiej części dnia lub dopiero wieczorem. Jak zauważa portal fanipogody.pl, silna wichura wywołana przez cyklon Ulf będzie miała miejsce dokładnie rok po uderzeniu cyklonu Eunice. Silny wiatr związany będzie z dużą różnicą ciśnienia oraz przechodzeniem prądu strumieniowego i aktywnych stref frontowych. Taka sytuacja może sprawić, że lokalnie pojawią się burze.

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Prognoza pogody IMGW - synoptycy planują wydać szereg ostrzeżeń

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że w piątek 17 lutego w całym kraju wydane zostaną ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Alerty pierwszego stopnia mają objąć województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie i mazowieckie. Drugi stopień ma objąć województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie i większą część województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Dla Wybrzeża ma być wydany najwyższy, trzeci stopień alertu.

Silny wiatr ma dawać się we znaki w piątek i sobotę. Tego pierwszego dnia należy spodziewać się zachmurzenia dużego i opadów deszczu, a górach także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Wiatr będzie silny w porywach do 75 km/h w centrum kraju i 85 km/h na północy kraju. W górach może wiać do 70 km/h, a w Sudetach do 120 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

"W kręgu Putina są ludzie, którzy pracują dla Kijowa. Ktoś ratuje życie, ktoś pieniądze"

W nocy z piątku na sobotę wiatr będzie wzmagał się do 125 km/h w strefie brzegowej, do 100 m/h na północy kraju i do 85 km/h w centrum Polski. W Karpatach będzie wiało do 100 km/h, a w Sudetach porywy sięgną aż 150 km/h. Fani Pogody przewidują, że na Śnieżce wystąpi huraganowy wiatr i będzie wiało w porywach do 150-200 km/h. "Wysokość fal na Bałtyku może sięgnąć nawet 5-9 m wysokości, a być może - jak sugeruje to model WAM - przekroczy 10 m w kulminacyjnym momencie sztormu" - czytamy na portalu.

W sobotę ponownie spore zachmurzenie i opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na północy będzie wiało do 100 km/h, a w centrum do 85 km/h. W Sudetach może wiać w porywach do 140 km/h, a w Karpatach do 110 km/h. W sobotę 18 lutego w większości kraju mogą być wydane alerty pierwszego stopnia dotyczące silnego wiatru - jedynie w północnych powiatach woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego alert może być podniesiony do drugiego stopnia.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Nadciąga cyklon Ulf. Początek weekendu z silnymi wichurami

Synoptycy ostrzegają, że tak silny wiatr może powodować uszkodzenia, a nawet zerwania dachów na nizinach i wyżynach. W najbliższych dniach należy unikać pozostawiania samochodów pod drzewami, billboardami czy słupami energetycznymi. Nad ranem i w nocy trzeba będzie też uważać na oblodzone drogi i chodniki - zwłaszcza na północnym-wschodzie.

"Przerwa od wiatru może być krótka, gdyż w poniedziałek pojawić może się w naszej części Europy kolejny nurkujący niż z systemem frontów atmosferycznych" - przekazują Fani Pogody.

Szalet za 400 tys. zł - jeszcze nie jest otwarty, a już ma wady techniczne