Joe Biden w Polsce - wstępny plan wizyty prezydenta USA. "Wszyscy są zaproszeni"

Joe Biden przyleci do Polski w poniedziałek 20 lutego 2023 roku wieczorem. Jak zauważa ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski, będzie to druga w ciągu roku wizyta prezydenta USA w naszym kraju, co jest historycznym wydarzeniem. Ma to być też dowód na to, że Biden "poważnie traktuje Polskę", ale ma być też sygnałem, że Ameryka chce udzielać pomocy Ukrainie w wojnie z Rosją.

Wizyta Joe Bidena w Polsce. Prezydent USA przemówi w centrum Warszawy. "Wszyscy są zaproszeni"

Na razie nie wiadomo zbyt dużo o wizycie Joe Bidena w Polsce. Na stronie kancelarii prezydenta można przeczytać, że oficjalny program obejmuje dni od 21 do 22 lutego. "Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Joseph Biden Jr., złoży w Rzeczypospolitej Polskiej wizytę, podczas której spotka się z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą oraz weźmie udział w Nadzwyczajnym Szczycie Dziewiątki Bukaresztańskiej NATO" - czytamy w komunikacie.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta RP Marcin Przydacz przekazał, że wizyta prezydenta USA będzie składała się z "trzech żelaznych punktów". Poza spotkaniem z Andrzejem Dudą i liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki, Joe Biden wygłosi także przemówienie.

Szczegóły oficjalnego wystąpienia zdradził ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Wiadomo, że Joe Biden będzie przemawiał o godzinie 17:00 w Arkadach Kubickiego na Starym Mieście w Warszawie.

Miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo:

Wszyscy są zaproszeni. Będzie to miało miejsce w Arkadach Kubickiego, w ogrodach Zamku Królewskiego. Stare Miasto, jak cała Warszawa, było tragicznie zniszczone w czasie II wojny światowej. Odbudowano je z popiołów. To jest symbolika odbudowy. To ma głębokie znaczenie, biorąc pod uwagę, co zrobimy z Ukrainą. Będzie to taki czas, kiedy wy będziecie mogli osobiście zobaczyć prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi do was o kryzysie, który trwa dzisiaj w Europie Środkowej

- mówił Mark Brzezinski w TVN24. - Biden jest prezydentem ludzi. Chce połączyć się z narodem polskim, dlatego jego najważniejszym oczekiwaniem w czasie przyjazdu do Polski jest wygłoszenie przemówienia do Polaków. Chce, żeby wszyscy byli tam zaproszeni - podkreślał ambasador USA.

