W małopolskim lesie pojawiła się puma? "Wstrzymałbym się jednak od panikowania"

We wtorek na facebookowym profilu Ochotniczej Straży Pożarnej we Florynce (gm. Grybów, woj. małopolskie) ukazało się zdjęcie z podpisem: "Mieszkaniec Binczarowej widział zwierzę przypominające pumę. Na wszelki wypadek prosimy uważać".

Autor fotografii nakręcił również krótki film, na którym widać kotowate zwierzę.

Puma w małopolskim lesie? "Wstrzymałbym się jednak od panikowania"

"Gazeta Krakowska" zwróciła się do Nadleśnictwa Nawojowa z pytaniem, czy uchwycone na zdjęciu i nagraniu zwierzę to puma. Piotr Majka podkreślił, że leśnicy nie otrzymali oficjalnego zgłoszenia, że na terenie gminy Grybów grasuje puma. - Tak samo nasi pracownicy nie zauważyli choćby śladów obecności nietypowego dla naszego regionu zwierzęcia - powiedział, dodając, że na podstawie przeanalizowanych materiałów - choć są słabej jakości - leśnicy wykluczyli, że był to ryś.

- Niemniej jednak skontaktowaliśmy się z autorem tego materiału i nasi pracownicy razem z nim udali się w miejsce, gdzie widziane było zwierzę. Pewną podpowiedzią byłyby tropy, które pozostawił, ale od niedzieli minęło już trochę czasu i były one roztopione - przekazał "Gazecie Krakowskiej" zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa. Jak podkreślił, nie ma również pewności, czy autor materiałów wskazał dokładna miejsce, przez które przechodziło zwierzę.

- Wstrzymałbym się jednak od panikowania i wyciągania pochopnych wniosków - zaznaczył Piotr Majka, apelując jednocześnie o zachowanie ostrożności.

Przypomnijmy, we wrześniu ubiegłego roku na wschodzie Słowacji, niedaleko granicy z Polską, pojawił się tygrys, który uciekł z zoo w Ukrainie.

W Polsce występują tylko dwa gatunki dzikich kotów - ryś i żbik europejski. Ryś może ważyć od 5 do 30 kg, a jego długość wynosi 65-110 cm. Charakterystyczną cechą są zakończone pędzelkami uszy i krótki ogon. Żbik jest znacznie mniejszy - waży od 2,5 do 7,5 kg, a długość jego ciała wynosi od 47 do 65 cm. Ma długi, około 30-centymetrowy ogon i przypomina pręgowanego kota.