Tłusty czwartek 2023. Ile kalorii ma pączek? Jak najskuteczniej go spalić?

Najsłynniejsze są z marmoladą, ale równie często można spotkać warianty z różą, czekoladą czy budyniem. Pączki, bo o nich tu mowa, stanowią nieodłączny element tłustego czwartku. Część świętujących wyznaje starą zasadę beztroskiego obżarstwa, jednak nie wszyscy potrafią patrzeć na to w ten sposób.

Tłusty czwartek. Ile kalorii ma pączek?

Pączki smażone są na głębokim tłuszczu, dlatego jak nietrudno się domyślić nie należą do najzdrowszych przekąsek. Przeciętny pączek z marmoladą zapewni nam zastrzyk około 300 kcal. Co więcej, jeśli nasz przysmak polany jest lukrem lub cukrem pudrem, wartość ta wzrośnie do 350 kcal. Najgorzej sprawy mają się w przypadku pączków z nadzieniem czekoladowym, które mogą stanowić równowartość od 450 do nawet 500 kcal.

Paradoksalnie chruściki, znane szerzej jako faworki, mogą okazać się jeszcze gorsze pod względem bilansu kalorycznego. Choć jeden faworek to średnio od 80 do 90 kcal, rzadko kiedy zdarza się, abyśmy poprzestali na zaledwie jednej czy dwóch porcjach.

Jak spalić pączka?

Osoby uprawiające na co dzień aktywność fizyczną na pewno ucieszy fakt, iż do spalenia jednego pączka wystarczy zaledwie 20 minut truchtu. Jeśli nie przepadasz za bieganiem, dobrą alternatywą będzie dla ciebie godzinny spacer. W związku z zimową aurą warto również rozważyć wypad na łyżwy. Pół godziny na lodzie powinno wystarczyć na spalenie słodkiego przysmaku. Osobom niemającym dziś ochoty na dłuższe wyjścia z domu rekomendujemy 50-minutowe odkurzanie, którego wartością dodaną będzie czyste mieszkanie. Inne alternatywy to 2 godziny spędzone na pisaniu przy komputerze lub 2,5 godziny rozmowy przez telefon.