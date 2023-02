Ambasador USA zdradza szczegóły wizyty Joe Bidena w Polsce: To będzie przełomowa chwila

- Prezydent Joe Biden przyleci w poniedziałek 20 lutego wieczorem. We wtorek wygłosi przemówienie o 17.30 w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego - powiedział w "Faktach po faktach" TVN24 Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce. - Zapraszamy cały polski naród. To będzie czas, gdy osobiście będziecie mogli zobaczyć prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdy mówi do was - powiedział dyplomata.

REKLAMA

Zobacz wideo Putin jak Kim Dzong Un! Oto dlaczego woli pancerny pociąg od samolotu

Mark Brzezinski o przemówieniu Joe Bidena w Warszawie. "Przełomowa chwila"

- Arkady Kubickiego są na Starym Mieście. Stare Miasto, jak cała Warszawa, było tragicznie zniszczone w czasie II wojny światowej. Odbudowano je z popiołów. To jest symbolika odbudowy. To ma głębokie znaczenie, biorąc pod uwagę, co zrobimy z Ukrainą - mówił. - Biden jest prezydentem ludzi. Chce połączyć się z narodem polskim, dlatego jego najważniejszym oczekiwaniem w czasie przyjazdu do Polski jest wygłoszenie przemówienia do Polaków. Chce, żeby wszyscy byli tam zaproszeni - podkreślał.

Potężna siła rażenia ukraińskich dronów. "Okupanci poszli prosto do piekła" [wideo]

Brzezinski ocenił, że przemówienie w Warszawie będzie "przełomową chwilą" dla prezydentury Joe Bidena. Ambasador poinformował, że przywódca USA odwiedzi tylko Warszawę, a później wróci do Waszyngtonu.

Odnosząc się do treści przemówienia, Brzezinski powiedział, że Biden prawdopodobnie osadzi obecne wydarzenia w kontekście historycznym. - Kiedy naród ukraiński zwycięży, to będzie największe wsparcie polityczne demokracji i gospodarki wolnorynkowej od 100 lat. Dlatego nadal będziemy wspierać Ukraińców tak długo, jak to możliwe - mówił.

Monika Olejnik wygrała w sądzie z TVP. Szykują się przeprosiny

Wieczorem w środę na stronie Ambasady USA w Polsce opublikowano komunikat dotyczący wizyty Joe Bidena. "Serdecznie zapraszamy na wystąpienie Prezydenta Joe Bidena, we wtorek 21 lutego 2023 r. o 17:30. Wystąpienie będzie miało miejsce w Arkadach Kubickiego (ogrody Zamku Królewskiego). Szczegóły dotyczące godziny przybycia oraz dokładnego miejsca zostaną podane 20 lutego". Na stronie jest odnośnik, dzięki któremu można się zapisać na wydarzenie. "Należy spodziewać się kontroli bezpieczeństwa. Duże torby, plecaki, parasole, jak również transparenty, plakaty, czy flagi nie będą dozwolone. Prosimy pamiętać o ciepłym ubiorze" - podkreśla ambasada.

Wizyta prezydenta USA w Polsce

Podczas wizyty w Polsce prezydent Joe Biden zadeklaruje dalsze wsparcie USA dla Kijowa i zaapeluje o utrzymanie jedności koalicji wspierającej Ukrainę - poinformował w ubiegłym tygodniu rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa John Kirby. Amerykański przywódca uda się w podróż do Polski w dniach 20-22 lutego, czyli tuż przed pierwszą rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Podczas wizyty w Polsce Joe Biden spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z przywódcami Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9). Prezydent USA wygłosi też przemówienie poprzedzające pierwszą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę.

USA. Zestrzelony obiekt był zagadką także dla pilotów F-16. Wyciekło nagranie