Ambasador USA zdradza szczegóły wizyty Joe Bidena w Polsce: To będzie przełomowa chwila

- Prezydent Joe Biden przyleci w poniedziałek 20 lutego wieczorem. We wtorek wygłosi przemówienie o 17.30 w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego - powiedział w "Faktach po faktach" TVN24 Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce. - Zapraszamy cały polski naród. To będzie czas, gdy osobiście będziecie mogli zobaczyć prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdy mówi do was - powiedział dyplomata.

Mark Brzezinski o przemówieniu Joe Bidena w Warszawie. "Przełomowa chwila"

- Arkady Kubickiego są na Starym Mieście. Stare Miasto, jak cała Warszawa, było tragicznie zniszczone w czasie II wojny światowej. Odbudowano je z popiołów. To jest symbolika odbudowy. To ma głębokie znaczenie, biorąc pod uwagę, co zrobimy z Ukrainą - mówił. - Biden jest prezydentem ludzi. Chce połączyć się z narodem polskim, dlatego jego najważniejszym oczekiwaniem w czasie przyjazdu do Polski jest wygłoszenie przemówienia do Polaków. Chce, żeby wszyscy byli tam zaproszeni - podkreślał.

Brzezinski ocenił, że przemówienie w Warszawie będzie "przełomową chwilą" dla prezydentury Joe Bidena. Ambasador poinformował, że przywódca USA odwiedzi tylko Warszawę, a później wróci do Waszyngtonu.

Odnosząc się do treści przemówienia, Brzezinski powiedział, że Biden prawdopodobnie osadzi obecne wydarzenia w kontekście historycznym. - Kiedy naród ukraiński zwycięży, to będzie największe wsparcie polityczne demokracji i gospodarki wolnorynkowej od 100 lat. Dlatego nadal będziemy wspierać Ukraińców tak długo, jak to możliwe - mówił.

Wizyta prezydenta USA w Polsce

Podczas wizyty w Polsce prezydent Joe Biden zadeklaruje dalsze wsparcie USA dla Kijowa i zaapeluje o utrzymanie jedności koalicji wspierającej Ukrainę - poinformował w ubiegłym tygodniu rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa John Kirby. Amerykański przywódca uda się w podróż do Polski w dniach 20-22 lutego, czyli tuż przed pierwszą rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Podczas wizyty w Polsce Joe Biden spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z przywódcami Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9). Prezydent USA wygłosi też przemówienie poprzedzające pierwszą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę.

