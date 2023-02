Skopał na ulicy swojego jamnika, pies chwilę później skonał w krzakach. Puławska policja ustaliła sprawcę

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed urzędem pocztowym w Puławach. W krzakach w pobliżu budynku znaleziono zwłoki jamnika. Opiekunem psa był 63-letni mieszkaniec miasta.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że pies wszedł za właścicielem do urzędu i czekał na niego w przedsionku. Gdy mężczyzna zauważył, że pies tam siedzi, kopniakami zmusił go do opuszczenia budynku" - informuje kom. Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Jak przekazała funkcjonariuszka, "po tym pies zaczął słabnąć i skrył się w krzakach, gdzie później został znaleziony martwy".

Puławy. Jamnik skopany przed śmiercią przez opiekuna

Sprawę badają funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą puławskiej jednostki.

Policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu, ustalili też świadków. Podjęto także decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok jamnika.

Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do pięciu lat więzienia.