Gwałcili swoje dzieci i produkowali pornografię z ich udziałem. Staną przed sądem

Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Rzeszowie zarzucił oskarżonym wykorzystywanie małoletnich do produkcji treści pornograficznych poprzez fotografowanie swoich dzieci, a następnie udostępnianie zdjęć w internecie - informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Akt oskarżenia przeciwko parze został skierowany do Sądu Okręgowego w Świdnicy.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżeni wykorzystywali dzieci co najmniej od roku. Ponadto prokurator zarzucił oskarżonym dokonanie zbrodni wspólnego zgwałcenia małoletniego, a mężczyźnie także zbrodnie zgwałcenia trójki małoletnich, w tym swoich dzieci" - czytamy.

Jak zaznaczono w oświadczeniu, m.in. z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz grożącą surową karę na wniosek prokuratora wobec oskarżonych stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

Para krzywdziła własne dzieci. Grozi im 20 lat pozbawienia wolności

W toku śledztwa prokurator ustalił, że oskarżeni, pozostający w konkubinacie, produkowali treści pornograficzne poprzez fotografowanie swoich małych dzieci. Następnie zdjęcia te, udostępniali w internecie. W trakcie przeprowadzonych czynności procesowych u oskarżonego mężczyzny ujawniono kilka tysięcy zdjęć o charakterze pedofilskim i zoofilskim.

- podaje prokuratura.

Prokuratura informuje, że mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw oraz złożył wyjaśnienia. Oskarżona kobieta złożyła wyjaśnienia, ale nie przyznała się do zarzuconych czynów. Może grozić im do 20 lat więzienia.

W celu zapewnienia prawidłowej opieki nad małoletnimi sąd wdrożył postępowanie w przedmiocie wydania zarządzeń opiekuńczych wobec dzieci.

Jak podkreślono w oświadczeniu, śledztwo zostało zainicjowane ustaleniami australijskiej i kanadyjskiej Policji, a także struktur Interpolu, zaangażowanych w ściganie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się produkcją i rozpowszechnianiem treści związanych z seksualnym wykorzystaniem małoletnich, określanych jako Child Sexual Abuse Material (CSAM).