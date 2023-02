Bliźnięta o różnym kolorze skóry. "Choć genetycznie identyczni - jeden blady, drugi rumiany"

W mediach społecznościowych Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego udostępniono zdjęcie niezwykłych bliźniąt, które przyszły na świat poprzez pilne cięcie cesarskie w drugim tygodniu lutego. "Bracia bliźniacy o różnych kolorach skóry... Jeden blady, drugi rumiany, choć genetycznie identyczni" - czytamy w poście.

Bliźniacy o różnym kolorze skóry. Lekarze z WUM wyjaśniają

Jak wyjaśnili lekarze w poście, we wspomnianej ciąży wystąpiło rzadkie, ale bardzo poważne powikłanie, jakim jest TAPS (Twin Anemia Policytemia Sequence), czyli sekwencja czerwienicy niedokrwistości bliźniaczej. "Zaburzenie to może wystąpić w ciążach mnogich, w których płody nierównomiernie dzielą jedno łożysko i sieć naczyń. Jeden z bliźniąt (ten blady) cierpi na niedokrwistość (anemię, ma za małą liczbę krwinek czerwonych), a drugi (ten rumiany) wręcz odwrotnie - ma nadmiar krwinek czerwonych (nadkrwistość). TAPS może rozwinąć się samoistnie lub wtórnie jako powikłanie laserowego leczenia klasycznego zespołu przetoczenia między płodami (TTTS - Twin to Twin Transfusion Syndrome)" - czytamy w poście.

Zespół TAPS został opisany po raz pierwszy w 2007 roku. Charakteryzuje się występowaniem dużej różnicy w stężeniach hemoglobiny pomiędzy bliźniętami - jednak w przypadku tego zespołu nie ma cechy typowej dla TTTS, a mianowicie nie występuje różnica w objętości płynu owodniowego - jak czytamy w artykule "Zespół TAPS - nieznany i niedoceniany problem ciąż jednokosmówkowych" z 2013 roku.

W dalszej części dodano, że pacjentka była pod opieką Poradni Ciąży Mnogiej w WUM od początku tego roku. Wiadomo, że zarówno kobieta, jak i dzieci czują się dobrze. Wspomniana wyżej ciąża była jednokosmówkowa dwuowodniowa. Co to oznacza?

Ciąża jednokosmówkowa - co oznacza?

Ciąża jednokosmówkowa ma miejsce w sytuacji, gdy do podziału pojedynczej zygoty dochodzi po 72 godzinach od zapłodnienia komórki jajowej - dlatego nie dochodzi do jej rozdzielenia. W ciążach bliźniaczych oznacza to, że bliźnięta mają wspólne łożysko. Do ciąży jednokosmówkowej dwuowodniowej dochodzi, gdy podział zygoty następuje między czwartym a ósmym dniem od zapłodnienia - zarodki rozwijają się w osobnych workach owodniowych, ale mają wspólną płytę łożyskową.

Jak wyjaśnia lekarz Andrzej Fugiel, każda ciąża mnoga jest ciążą wysokiego ryzyka, ale w przypadku ciąży jednokosmówkowej mogą pojawić się dodatkowe zagrożenia. Jednym z nich jest IUGR, czyli zahamowanie rozwoju jednego z bliźniąt, co może doprowadzić do obumarcia jednego z płodów.

