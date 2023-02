Zobacz wideo Instruktor nauki jazdy nauczył, jak nie powinno się jeździć i jak dostaje się mandat

"Tuż po godzinie trzeciej w nocy służby ratunkowe otrzymały informacje o bardzo poważnym wybuchu butli gazowej w Myślimierzu. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci i zastępy strażaków. Gdy dotarli pod wskazany adres, zauważyli, że nic się nie wydarzyło" - informują mundurowi z policji pomorskiej.

Pomorskie. Przyśnił mu się wybuch. Zadzwonił po służby

Skonsternowani funkcjonariusze, którzy znaleźli się na miejscu rzekomej katastrofy, postanowili namierzyć mężczyznę, który wzywał pomocy. Skontaktowali się z nim i poprosili o wyjaśnienia.

34-latek, który zjawił się na miejscu, tłumaczył, że przez ostatnie kilka dni cierpiał z powodu wysokiej gorączki. Jak wyjaśniał, cała sytuacja musiała mu się przyśnić z powodu złego stanu zdrowia. W przerażeniu tuż po przebudzeniu wybiegł z domu i zadzwonił po służby.

Myślimierz. 34-latek zgłosił wybuch, którego nie było. Zatrzymała go policja

Jak to się stało, że mężczyznę zatrzymała policja? Nie chodziło o samo zgłoszenie wybuchu, którego nie było, a o dawne przewinienia mieszkańca Myślimierza.

"Policjanci wylegitymowali 34-latka i okazało się, że jest on poszukiwany do odbycia kary 7 miesięcy pozbawienia wolności. Został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi i niedługo trafi do zakładu karnego" - przekazują pomorscy mundurowi.