Duża zmiana w pogodzie. Wrócą opady śniegu. Kiedy? Alerty IMGW: Wiatr do 120 km/h

Jeszcze do czwartku 16 lutego na pogodę wpływać będzie wyż za sprawą którego kolejny dzień utrzyma się pochmurna pogoda z miejscowymi rozpogodzeniami, opadami mżawki i słabym wiatrem. Sytuacja zmieni się w piątek, kiedy dojdzie do zmiany frontu atmosferycznego na chłodny. Rozległy niż wkroczy nad Polskę, przynosząc ze sobą opady mokrego śniegu oraz bardzo silny i niebezpieczny wiatr.

Pogoda na środę. Nawet 11 stopni na termometrach, popada też deszcz

Według prognoz wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę 15 lutego w większości części kraju dominować będzie zachmurzenie umiarkowane, dość pogodnie jedynie na południu. Na północy z kolei może lekko popadać. Temperatura na zachodzie sięgać może nawet 11 st. C. W czwartek zdecydowanie większe zachmurzenie. Przejaśnienia i rozpogodzenia jedynie na południu kraju. Na zachodzie i północy Polski spodziewane są opady deszczu. Nadal jednak będzie ciepło. Na dolnym Śląsku do 10 st. C. Najchłodniej może być na Podhalu. Tam jedynie 3 st. C.

Dynamiczne zmiany w pogodzie. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

W piątek nastąpi dość dynamiczna zmiana pogody. 17 lutego dostaniemy się pod wpływ rozległego układu niżowego znad Morza Północnego i północnej części Oceanu Atlantyckiego. Wówczas pojawią się opady deszczu związane z chłodnym frontem atmosferycznym. Co więcej, jak podkreśla Arleta Unton-Pyziołek, synoptyczka portalu tvnmeteo.pl, w sobotę pojawi się front, przynoszący opady śniegu z deszczem i mokrego śniegu. Za nim wkroczy zimne powietrze polarne.

Tej dynamicznej zmianie towarzyszyć będą silne i porywiste wiatry. IMGW w związku z możliwością wystąpienia burz i bardzo silnym i niebezpiecznym wiatrem wydało prognozę zagrożeń. Na Wybrzeżu porywy mogą sięgać nawet 120 km/h. W głębi lądu około 80-90 km/h. Wiatr stopniowo zacznie się uspokajać dopiero w nocy z soboty na niedzielę.

Dynamiczne zmiany w pogodzie. Wrócą opady śniegu

W piątek mimo dość wysokiej temperatury (na zachodzie około 9 st. C), pojawi się znacznie więcej opadów, w tym m.in. opadów deszczu ze śniegiem. Intensywny śnieg wystąpi dzień później, 18 lutego, głównie na wschodzie. Odczuwalna temperatura będzie zdecydowanie niższa z uwagi na silny wiatr. W niedzielę w dalszym ciągu będzie pochmurno z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem, a na północy śniegu. Termometry będą wskazywać od 2 st. C na wschodzie do maksymalnie 8 st. C na zachodzie.