Słynny wolontariusz WOŚP Łukasz Berezak okradziony. Policja zatrzymała podejrzanego

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, jeden z najsłynniejszych wolontariuszy WOŚP - Łukasz Berezak został w sobotę okradziony. Złodzieje ukradli mu przystawkę do wózka inwalidzkiego, na którym się porusza. Bez niej nie może samodzielnie wyjść z domu. Chłopak umieścił w mediach społecznościowych apel o pomoc.

- Ktoś ukradł dostawkę, ale bez akumulatora. Bez niego jest bezużyteczna. Dopinka została kupiona w zeszłym roku z dofinansowania z PFRON, drugi raz takiego dofinansowania Łukasz nie dostanie - mówiła mama nastolatka.

Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przekazała TVN24 we wtorek po południu, że funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kradzież elementu wózka. To 36-letni mieszkaniec Szczecina, który był poszukiwany do odbycia kary za inne przestępstwo.

Policjanci zabezpieczyli skradzioną przystawkę elektryczną.

Jeszcze kilka dni temu chłopiec zwierzył się, że przeszedł kolejny atak kolki nerkowej. "Po infekcji organizm długo dochodzi do siebie, zwłaszcza przy braku odporności. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że leki znów podrożały, wizyty, badania, rehabilitacja. Niektórych rzeczy nie da się robić na NFZ niestety" - ubolewał.

"Sam mierzyłem się z sepsą"

W tym roku Łukasz zebrał do swojej skarbonki ponad 79 tysięcy złotych. "Tak jak pisałem, ten finał był dla mnie wyjątkowy. Mierzyłem się z sepsą i wygrałem. Znam takich, co przegrali. Dlatego tym bardziej Wam dziękuję. Bez was by się nie udało" - pisał.

Nastolatek zmaga się z kilkoma nieuleczalnymi chorobami, takimi jak choroba Leśniowskiego-Crohna, zespół Cushinga, kamica nerkowa, nadciśnienie tętnicze i osteoporoza. W 2021 roku roczne koszty leczenia i rehabilitacji Łukasza Berezaka wynosiły ok. 72 tysiące złotych, a z roku na rok kwota ta jest coraz wyższa, co nie idzie w parze ze wzrostem zarobków jego rodziny.

