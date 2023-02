Gościem poniedziałkowego (13 lutego) programu "Minęła dwudziesta" w TVP Info była Gabriela Lenartowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk oraz Robert Kwiatkowski z Koła Parlamentarnego Lewicy Demokratycznej. Prowadząca program Ewa Bugała na początek poruszyła z gośćmi kwestię manipulowania wypowiedziami polityków.

REKLAMA

Zobacz wideo Co PiS-owi da zaprogramowanie naszych pilotów? Włodzimierz Czarzasty tłumaczy

Prowadząca program w TVP Info o manipulacji wypowiedzi polityków: Jak to nazwać?

W poniedziałek kanał Platformy Obywatelskiej na Twitterze opublikował nagranie z podpisem: "Panie Morawiecki, kim tak naprawdę jest dla pana Putin?". Premier odniósł się do niego na swoim koncie. "Hejt STOP. Wyłączcie swoje manipulacje pisane cyrylicą" - napisał Morawiecki, umieszczając porównanie nagrania zamieszczonego przez PO z nagraniem własnych słów.

Wideo zniknęło już z profilu PO. Z wpisu zamieszczonego przez Morawieckiego wynika jednak, że słowa premiera zostały przycięte. - Donald Tusk był z wizytą u prezydenta Putina. Wtedy właśnie, równo 15 lat temu, powiedział, że Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji rosyjsko-polskich - mówił premier Morawiecki podczas konferencji prasowej. W nagraniu zamieszczonym przez PO wypowiedź miała zostać skrócona tak, by zaczynała się dopiero od słów "Polska jest gotowa...".

- Zaczniemy od informacji właściwie z ostatniej chwili, która wywołała prawdziwą burzę w sieci. Chodzi o spot opublikowany przez Platformę Obywatelską. Na ten spot zareagował również premier - zaczęła prowadząca program w TVP Info. - Dla jasności pokażmy jeszcze sam spot Platformy Obywatelskiej. To brzmi zupełnie jakby o tym odmrażaniu mówił premier Mateusz Morawiecki - tłumaczyła, a następnie zwróciła się do Gabrieli Lenartowicz z pytaniem, "jak nazwać to, co opublikowała Platforma Obywatelska".

Posłanka przyznała, że nie widziała całego spotu (i nie jest pewna, czy ten pokazany na antenie nie został przez stację np. przycięty), bo cały dzień jest w podróży. - Najbardziej manipulował faktami pan premier na tej konferencji prasowej, którą tu państwo przytaczacie, bo ja ją akurat pamiętam - podkreśliła, dodając: - Manipulacja to jest mało powiedziane, to jest obrzydliwa propaganda i to taka czarna propaganda. (...) Do pięt PiS-owi nikt w tym zakresie nie dorośnie. Ja myślę, że pan poseł Robert Kwiatkowski, który na mediach zna się jak nikt, może spokojnie to potwierdzić - stwierdziła posłanka Lenartowicz.



Więcej aktualnych wiadomości ze świata polskiej polityki znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Donald Tusk w spocie PiS. "Chcesz takiego premiera?"

Robert Kwiatkowski skomentował w TVP Info wideo PO: Wypisz wymaluj ta sama sytuacja

Po krótkiej dyskusji, w którą włączył się także wiceminister Wawrzyk, prowadząca program zwróciła się do Roberta Kwiatkowskiego. - Panie pośle, pytanie do pana. Pan był prezesem telewizji, no i takie wycinanie fragmentu wypowiedzi, gdzie, widzieliśmy dokładnie, pan premier mówi, że "Donald Tusk powiedział, że..." o odmrażaniu, a wycięty fragment, że ,mówi o odmrażaniu. No to zmienia całkowicie sens - zauważyła.

- Jeśli to prawda, to zmienia całkowicie sens - przyznał w odpowiedzi Kwiatkowski. - Tak samo, jak całkowicie sens zmieniła Telewizja Polska, wycinając fragment wypowiedzi Tuska na spotkaniu w Gdańsku z okazji zabójstwa prezydenta Adamowicza. Wówczas sarkastycznie Tusk mówił coś o jakości TVP, jakimi to specjalistami są obecnie dziennikarze TVP w manipulowaniu (...). I TVP następnie to wycięła, posługując się tym jako swego rodzaju komentarzem. Wypisz wymaluj ta sama sytuacja - podkreślił poseł SLD.

Tekst na temat Donalda Tuska "chwalącego" TVP można przeczytać poniżej:

Donald Tusk chwali TVP, ale tylko w TVP. Alternatywna rzeczywistość