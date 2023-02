Wypadek Szydło. Sąd wyda prawomocny wyrok, jest data. Prokurator: Oskarżony robi z siebie ofiarę

Zobacz wideo Polska jest inwigilowana przez Rosję? "Była, jest i będzie"

We wtorek odbyła się rozprawa odwoławcza ws. wypadku Beaty Szydło i Sebastiana Kościelnika. Mowy końcowe wygłosiły obie strony. - Mamy nadzieję, że sześć lat to wystarczający czas na rozpatrzenie prostego wypadku komunikacyjnego. Oczekujemy na sprawiedliwy wyrok - powiedział, jak cytuje Onet, mecenas Władysław Pociej, adwokat oskarżonego.

- W przekonaniu mojego klienta i moim nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za to zdarzenie, z uwagi na sposób jazdy w wykonaniu funkcjonariusza BOR [Biuro Ochrony Rządu, obecnie Służba Ochrony Państwa - red.] - dodał.

"Wiemy, jakie siły i środki zostały zaangażowane, by udowodnić winę Kościelnika"

Adwokat podkreślił, że prokuratura - jego zdaniem - dokonała błędnych ustaleń, bowiem kierujący seicento włączył kierunkowskaz, czym prawidłowo pokazał, że zamierza skręcić w lewo w ulicę Orzeszkowej w Oświęcimiu. - To zwykły wypadek komunikacyjny i z praktyki wiemy, że tego typu sprawy kończą się w pół roku, rok. Jednak wiemy, jakie siły i środki zostały zaangażowane przez państwo, by udowodnić winę Sebastiana Kościelnika - stwierdził mec. Pociej.

Sam Sebastian Kościelnik podkreślił, że oczekuje sprawiedliwego wyroku. Jak zaznaczył, sprawa ta kosztowała go dużo zdrowia.

Prokurator: Robi z siebie ofiarę

Z kolei prokurator Rafał Babiński powiedział, że "sześć lat to za mało". - Czy przez sześć lat pokrzywdzeni usłyszeli słowo "przepraszam, żałuję tego, co się stało"? Nie. Wydaje się, że sześć lat to za mało - stwierdził.

Dodał również, że oskarżony nie wyraził skruchy i "robi z siebie ofiarę". - Był tylko młodym, niedoświadczonym kierowcą, może popełnił błąd. Ale oskarżony żyje w wirtualnym świecie, w bańce, przekonany, że jest bohaterem, a nie sprawcą - stwierdził prokurator, który domaga się uznania Sebastiana Kościelnika za winnego spowodowania wypadku, wymierzenia mu kary ograniczenia wolności, nakazania mu wykonywania prac społecznych, a także obciążenia kosztami procesu.

Prawomocny wyrok ma zostać ogłoszony 28 lutego.

Przypomnijmy, do wypadku z udziałem aut Biura Ochrony Rządu (w jednym z nich jechała ówczesna premierka Beata Szydło) z seicento doszło 10 lutego 2017 roku. Sebastian Kościelnik miał wówczas 21 lat.

