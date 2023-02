Policjant miał prosić nastolatki o zdjęcia stóp w zamian za pieniądze. Najmłodsza to 13-latka

Policjant z Małopolski miał namawiać nastolatki, by wysyłały mu zdjęcia swoich stóp. Dostawały "filmiki instruktażowe", propozycje otrzymania pieniędzy. Najmłodsza z dziewczyn miała wtedy 13 lat. Prokuratura uznała jednak, że do przestępstwa nie doszło, bo "to nie pornografia" - ustalił dziennikarz WP.

