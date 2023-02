Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, skazujący Piotra G. ps. Gulczas [zbieżność pseudonimu z gwiazdą pierwszej polskiej edycji Big Brothera przypadkowa - red.] na karę pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa i trzy napady rabunkowe. Prawomocny wyrok usłyszeli także Marcin S. ps. "Molek" oraz Oskar Z. ps. "Oskar".

"Gulczas" i byli szefowie "grupy mokotowskiej" z prawomocnym wyrokiem

W lipcu 2022 roku Piotr G. został oskarżony przez mazowiecką prokuraturę i skazany za usiłowanie zabójstwa oraz trzy napady rabunkowe, których dokonano w 1998, 1999 oraz w 2000 roku. Z kolei dwaj byli szefowie "grupy mokotowskiej" skazani zostali za udział w ostatnim wspomnianym napadzie.

Mimo apelacji wystosowanej przez obrońców, we wtorek 14 lutego 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, zgodnie z którym "Gulczas" został prawomocnie skazany na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Z kolei "Molek" oraz "Oskar" za napad rabunkowy na właścicieli warszawskiego kantoru, decyzją sądu, spędzą w więzieniu 8 lat.

"Gulczas" wpadł, bo zgubił pistolet. Sprawcy nie zatarli śladów

Piotr G. został zatrzymany w związku z napadem rabunkowym na konwojentów odbierających gotówkę z punktu przesyłek kurierskich na warszawskim Wawrze, do którego doszło 22 grudnia 2016 r. Sprawcom nie udało się do końca zatrzeć śladów, dzięki czemu policjanci byli w stanie zabezpieczyć w porzuconym przez gangsterów samochodzie materiał genetyczny. W pojeździe znaleziono również zgubiony pistolet. W wyniku śladów biologicznych pozostawionych na broni funkcjonariusze zidentyfikowali jej właściciela, którym był Piotr G. ps. Gulczas.

To właśnie zebrane podczas śledztwa dowody pozwoliły m.in. na ustalenie sprawców oraz przebiegu trzech napadów, za które przed sądem stanęli Piotr G. oraz byli szefowie "grupy mokotowskiej".

Napad na stacji paliw. Za wszelką cenę próbował zdobyć pieniądze

W 2022 roku Prokuratura Krajowa podkreśliła, że pierwsze przestępstwo, za które Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał "Gulczasa", to napad rabunkowy na współwłaściciela stacji paliw. Doszło do niego 8 czerwca 1998 roku w miejscowości Nadma pod Wołominem. W trakcie napadu Piotr G., jadąc rozpędzonym samochodem, doprowadził do kolizji z poszkodowanym. W przypadku tej sprawy sąd uznał, że "oskarżony, chcąc za wszelką cenę zatrzymać wiozącego gotówkę pokrzywdzonego, godził się z pozbawieniem go życia". Po zdarzeniu "Gulczas" wysiadł z auta i zabrał spod fotela pasażera współwłaściciela stacji, reklamówki z 57 tys. złotych.

Terror w hurtowni w Radzyminie

Kolejnym przestępstwem, za które sąd skazał Piotra G., był napad na hurtownię alkoholi w Radzyminie, do którego doszło 30 kwietnia 1999 roku. W trakcie napadu uzbrojony "Gulczas" wtargnął wraz z dwoma innymi mężczyznami do budynku hurtowni. Tam sterroryzowali ekspedientkę i ukradli z kasy blisko 30 tys. złotych.

Napad na właścicieli kantoru w Warszawie

Innym przestępstwem, do którego doszło w 2000 roku, był napad na właścicieli jednego z warszawskich kantorów. Za ten czyn skazani zostali wszyscy trzej oskarżeni: Piotr G., Marcin S. oraz Oskar Z. Do napaści doszło w momencie, gdy pokrzywdzeni prowadzący kantor wychodzili z banku na ulicę Srebrną. W tamtym momencie mieli ze sobą pieniądze z kasety depozytowej o łącznej wartości 450 tys. złotych.

Pokrzywdzona została pchnięta na ścianę budynku, po czym Piotr G. złapał ją za szyję. Kobieta szarpała się z napastnikiem. W tym samym czasie Oskar Z. zaczął bić pałką po głowie i tułowiu drugiego mężczyznę. Marcin S. uderzył szarpiącą się z "Gulczasem" kobietę. Napastnik kopnął ją z wyskoku w klatkę piersiową, w wyniku czego wypuściła z rąk torbę z gotówką. Napastnicy zabrali pieniądze i zbiegli z miejsca zdarzenia.

Śledztwo w tej sprawie prowadził Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Warszawie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji.