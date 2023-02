Radni PiS z sejmiku Podkarpacia zaproponowali w ostatnim czasie, by to wojewódzki samorząd przejął kontrowersyjny pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie, a następnie go wyburzył. Wątpliwości rozwiał w oświadczeniu marszałek Władysław Ortyl. Choć zgodził się z partyjnymi kolegami, że monument powinien zniknąć, stwierdził, że to nie samorząd województwa powinien się zajmować tą sprawą.

