Podczas igraszek zamknął swoje genitalia kłódką. Potrzebne były nożyce do cięcia stali

Dzień przed walentynkami miłosne igraszki pary z Piotrkowa wymknęły się spod kontroli. Zapięli oni kłódkę na worku mosznowym mężczyzny, ale podczas jej zdejmowania złamał się kluczyk i kłódki nie dało się zdjąć. O pomoc zgłoszono się więc do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Piotrkowie - opisuje lokalny portal piotrkowski24.pl.

Piotrków Trybunalski. Podczas igraszek zamknął swoje genitalia kłódką

Lekarze nie byli jednak w stanie poradzić sobie z problemem, dlatego wezwano strażaków.

- Dostaliśmy zgłoszenie bezpośrednio z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że pan umieścił sobie kłódkę na genitaliach, której nie może zdjąć. Po przyjeździe naszej jednostki na miejsce zdarzenia, strażacy stwierdzili, że faktycznie taka sytuacja ma miejsce, ale nie mieliśmy tak precyzyjnego sprzętu, żeby można było pomóc mężczyźnie i usunąć kłódkę, dlatego dodatkowo wezwano zespół ratownictwa medycznego - relacjonuje w rozmowie z portalem mł. bryg. Tomasz Wojtakowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

Piotrków Trybunalski. Potrzeba było nożyc do cięcia stali

Niestety ratownicy także nie dali rady otworzyć kłódki. Mężczyznę przewieziono więc do szpitala przy ulicy Rakowskiej i ponownie wezwano strażaków.

- Lekarze z SOR poprosili, by mimo wszystko przyjechać i spróbować jakoś usunąć kłódkę, bo oni też w żaden sposób nie mogli tego zrobić. Po paru próbach udało się to ciężkimi nożycami do cięcia stali, bez uszkodzenia ciała, odciąć metalowy przedmiot - uzupełnia mł. bryg. Tomasz Wojtakowski, cytowany przez piotrkowski24.pl.