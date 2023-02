Spotkanie Wojowników Maryi w Płocku przebiegło pod hasłem "Ojciec i dzieci". Tysiące uczestników [niektóre media, jak o2.pl, podają, że było ich siedem tysięcy - red.] przeszły w procesji ulicami miasta, a później wspólnie modliły się w Orlen Arenie. Tam odbyły się m.in. msza, którą odprawił biskup płocki Szymon Stułkowski i konferencja poprowadzona przez ks. Dominika Chmielewskiego, założyciela i opiekuna duchowego wspólnoty. W wydarzeniu wyjątkowo mogły uczestniczyć dzieci.

Wojownicy Maryi "hajlowali"? Ich gest budzi niepokój

W sieci szeroko komentowane jest wideo ze spotkania, na którym uczestnicy śpiewają "Bogurodzicę". Wszyscy unoszą prawe ręce, ściskając w nich różańce.

"Pięknie", "Jest moc" - piszą niektórzy pod filmem na TikToku, ale pochwał jest niewiele. Większość komentujących niepokoi gest, jaki wykonali Wojownicy - kojarzą go z salutem rzymskim. "Czy ten gest czegoś nie przypomina?", "Przypomina gest pana z wąsem", "Bardzo znaczący gest! Już go kiedyś świat widział!", "Czy to normalne?", "Jak w 1939 w Niemczech", "Pewien artysta z Austrii podobnie robił, ale może się mylę",

Pomimo że sam jestem wierzący... to boję się tego, co widzę,

- piszą.

Kim są Wojownicy Maryi?

Wojownicy Maryi to wspólnota mężczyzn założona w 2015 roku w Lądzie nad Wartą. W swoim statucie piszą, że "ruch powstał jako odpowiedź na duchowo-moralne potrzeby mężczyzn", a jego celem jest "formowanie mężczyzn, aby [...] realizowali powołanie, którym obdarzył ich Pan Bóg oraz pragnęli rozszerzać nabożeństwo ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi".

"By stać się Wojownikiem Maryi, trzeba przejść przez formację podczas cyklicznych, organizowanych przez wspólnotę spotkań - zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych - oraz po uprzedniej weryfikacji, przystąpić do uroczystego zawierzenia, tzw. Pasowania Mieczy, które odbywa się raz w roku" - czytamy.

"Spotkania te to przede wszystkim wspólna Msza Święta, modlitwa (różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia), konferencje, świadectwa i czas na integracje" - dodają WM.

