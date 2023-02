Pogoda. Ekstremalne anomalie temperatury i zgniły wyż. W tym tygodniu opady, wichury, a nawet burze

W najbliższych dniach powodu zgniłego wyżu zamiast słońca, w wielu regionach czekają nas pochmurne dni z opadami deszczu i utrzymującymi się mgłami. Pod koniec tygodnia spodziewane są także wichury oraz burze, którym towarzyszyć będzie silny wiatr. Zaskoczą jednak ekstremalne anomalie temperatur. W wielu regionach w Polsce termometry wskażą nawet 13 stopni. Czekająca nas pogoda, będzie bardzo charakterystyczna dla przedwiośnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Pogoda. Ekstremalne anomalie temperatury. Nawet do 13 st. C

Druga dekada lutego 2023 roku zapowiada się jako niezwykle ciepła. W ciągu bieżącego tygodnia, według publikowanych przez portal fanipogody.pl modeli GFS/CFSR dla Europy i obszarów przyległych, temperatura w Polsce będzie wyższa od przyjętej średniej anomalii temperatury w tym regionie o 5-6 st. C. Oznacza to ekstremalną anomalię temperatury w naszym kraju.

Jak pokazuje prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej już 15 lutego termometry na zachodzie kraju mogą wskazać 11 st. C. Miejscami temperatura może sięgnąć nawet 13 st. C. Prognozy wskazują na dodatnie temperatury niemal w całej Polsce z możliwymi przymrozkami i słabym mrozem głównie nocami i w godzinach porannych. Za sprawą zgniłego wyżu nadal będzie pochmurno. Prognozuje się także opady deszczu głównie na zachodzie i północy kraju.

Dynamiczna aura powróci w drugiej połowie tygodnia

W drugiej połowie tygodnia wyraźnie wzrośnie dynamika w pogodzie i wróci niżowa aura. Mogą wówczas pojawić się groźne wichury. W najbliższy weekend IMGW prognozuje silny i porywisty wiatr, opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W sobotę 18 lutego temperatura maksymalna od 3 do 4 st. C na wschodzie do 7-8 st. C na zachodzie. Odczuwalna temperatura będzie jednak znacznie niższa z powodu silnego wiatru, którego porywy na południu i w centrum osiągać będą do 70 km/h, a nad morzem nawet do 85 km/h. W niedzielę prognozowany jest nieco słabszy wiatr wiejący z prędkością 60 km/h. Nadal jednak będzie pochmurno i deszczowo. Na północy mogą wystąpić słabe opady śniegu. Na początku trzeciej dekady lutego możemy spodziewać się słabego ochłodzenia, które jednak powinno szybko ustąpić.