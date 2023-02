Były wiceszef SKW: Rosja największym wywiadowczym zagrożeniem dla Polski. "Czas żniw dla kontrwywiadu"

Zobacz wideo Poranna rozmowa Gazeta.pl gościem płk rez. Maciej Matysiak

Płk. rez. Maciej Matysiak z Fundacji Stratpoints zaznaczył w rozmowie z Karoliną Hytrek-Prosiecką, że Rosja "zawsze stwarzała, stwarza i stwarzać będzie zapewne przez jakiś czas" zagrożenie wywiadowcze.

- To nasz główny przeciwnik. Obecnie [działania wywiadowcze - red.] na pewno są intensywniejsze, dlatego, że Polska jest kluczowym elementem zaopatrywania Ukrainy, chociażby logistycznie. Te informacje z punktu widzenia rosyjskiego są bardzo istotne, o ilości sprzętu, przemieszczeniach, lokalizacjach, nastrojach, gotowości bojowej, nie tylko wojska polskiego, ale też wszystkich wysiłków NATO i koalicji wspierającej Ukrainę, które dzieją się na terenie Polski - mówił ekspert.

Poranna Rozmowa Gazeta.pl. "Rosyjski wywiad nie wie wszystkiego"

Według byłego zastępcy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego "trzeba podejść z dużą dozą rezerwy do działań rosyjskiego wywiadu i jego skuteczności, co nie oznacza, że nie jest skuteczny".

- Nie jest aż tak skuteczny, jak to się powszechnie uważa. Nie wie wszystkiego i nie jest idealnie sprawną maszyną, co pokazały fatalne oceny przedstawiane decydentom, które były skutkiem porażki inwazji Rosji w Ukrainie - ocenił.

Według płk. rez. Macieja Matysiaka, polskie służby kontrwywiadowcze "powinny nie spać, tylko być w wysokim alercie i działać bardzo, bardzo intensywnie".

- To jest czas tzw. żniw dla kontrwywiadu. Wywiad państwa agresora Rosji musi wykazywać większą intensywność, a tym samym niższą ostrożność. To idealna sytuacja, by ich aktywa ujawniać i wykorzystywać - podsumował.

***

