Słynny wolontariusz WOŚP Łukasz Berezak został okradziony. "Bez niej nie mogę wyjść z domu"

"Dziś mama była na policji zgłosić kradzież przystawki elektrycznej do wózka inwalidzkiego. Ukradli mi ją z klatki schodowej w miejscu zamieszkania w Szczecinie. Jestem bardzo przygnębiony, zwłaszcza że ten sprzęt kosztował 9,5 tysiąca i kupiony był w zeszłym roku. Bez niej nie mogę wyjść z domu" - pisze Łukasz w mediach społecznościowych.

19-latek poprosił o udostępnienie swojego wpisu, licząc, że przystawkę uda się odzyskać:

Jeszcze cztery dni temu chłopiec zwierzył się, że przeszedł kolejny atak kolki nerkowej. "Po infekcji organizm długo dochodzi do siebie, zwłaszcza przy braku odporności. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że leki znów podrożały, wizyty, badania, rehabilitacja. Niektórych rzeczy nie da się robić na NFZ niestety" - ubolewał.

Policja deklaruje, że weryfikuje monitoring, który może pomóc ustalić, kto stoi za kradzieżą.

Na stronie Pomagam.pl została uruchomiona zrzutka na nowy sprzęt dla Łukasza.

"Sam mierzyłem się z sepsą"

W tym roku Łukasz zebrał do swojej skarbonki ponad 79 tysięcy złotych. "Tak jak pisałem, ten finał był dla mnie wyjątkowy. Mierzyłem się z sepsą i wygrałem. Znam takich, co przegrali. Dlatego tym bardziej Wam dziękuję. Bez was by się nie udało" - pisał.

Nastolatek zmaga się z kilkoma nieuleczalnymi chorobami, takimi jak choroba Leśniowskiego-Crohna, zespół Cushinga, kamica nerkowa, nadciśnienie tętnicze i osteoporoza. W 2021 roku roczne koszty leczenia i rehabilitacji Łukasza Berezaka wynosiły ok. 72 tysiące złotych, a z roku na rok kwota ta jest coraz wyższa, co nie idzie w parze ze wzrostem zarobków jego rodziny.

