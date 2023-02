Śmiertelne potrącenie dziennikarki Anny Karbowniczak. Biegli wydali nową opinię

Na początku września 2020 roku dziennikarka "Głosu Wielkopolskiego" Anna Karbowniczak została śmiertelnie potrącona przez samochód. Kobieta jechała sportowym rowerem, kiedy wjechało w nią auto, którym podróżowały trzy osoby - kierowca Maciej M. i dwóch pasażerów. Mężczyźni nie udzielili kobiecie pomocy i odjechali z miejsca zdarzenia. Kiedy dzień później zostali zatrzymani, znajdowali się pod wpływem amfetaminy. Nie udało się ustalić, czy podczas zdarzenia kierowca również był pod wpływem środków odurzających.

Śmierć Anny Karbowniczak. Biegli wydali nową opinię w sprawie wypadku

10 lutego "Głos Wielkopolski" poinformował, że w sprawie wypadku wydana została nowa opinia biegłych, która podważa wersję przyjętą przez prokuraturę, sporządzoną przez eksperta od wypadków Adama Pachołka. Ta zakładała bowiem, że dziennikarka rzekomo wymusiła pierwszeństwo, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na główną i to wyłącznie ona jest odpowiedzialna za spowodowanie wypadku, w którym zginęła. Nowa opinia biegłych temu przeczy. "Tym samym potwierdzają się ustalenia zespołu śledczego 'Głosu Wielkopolskiego' i onet.pl. Dopiero po naszych publikacjach, prokuratura postanowiła jeszcze raz przyjrzeć się sprawie wypadku i powołać nowych biegłych" - czytamy.

Nową opinię przygotowali eksperci z Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej oraz Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Wynika z niej, "że tuż przed zderzeniem samochód zjechał ze swojego pasa ruchu na lewy, na który wjeżdżała rowerzystka. I to właśnie na tym pasie, właściwym dla Anny Karbowniczak, doszło do wypadku".



Zdaniem ekspertów do obowiązków kierowcy należało obserwowanie zachowania rowerzystki i ocena, czy wyjedzie ona na drogę główną. Gdyby kierowca podjął "natychmiastowe i ekstremalne hamowanie na swoim pasie jezdni" do wypadku by nie doszło. Maciej N., według nowej opinii, takiej szansy nie wykorzystał, co "należy rozpatrywać w kategoriach przyczynienia się do wypadku" - przytacza biegłych "Głos Wielkopolski".

Prokurator Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu podkreślił w rozmowie z dziennikiem, że sprawa jest w toku, a jeżeli "okaże się, że kierowca mógł podjąć ten manewr hamowania", o którym wspominają biegli, być może dojdzie do zmiany opisu czynu. - Jeśli po wszystkich analizach prokuratura uzna, że ten zarzut się ostanie, to wtedy do sądu skierowany zostanie akt oskarżenia - przekazał prok. Wawrzyniak. Na razie kierowca i pasażerowie zostali skazani tylko za nieudzielenie pomocy potrąconej rowerzystce.

Śmierć dziennikarki z Chodzieży. Umorzony wątek zacierania śladów