Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie informują, że "taka ciąża trafia się raz na 52 miliony przypadków". W historii krakowskiego szpitala zdarzyła się po raz drugi.

REKLAMA

Dzięki zespołowi Oddziału Położnictwa i Perinatologii pod kierownictwem prof. Huberta Hurasa, który od ponad 10. tygodni opiekował się ciężarną mamą - w niedzielę (12 lutego - red.) po godzinie 14, powitaliśmy na świecie pięcioraczki

- czytamy na Facebooku Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy PiS-owi zależy na środkach z KPO? Pytamy posłankę Srokę

W szpitalu w Krakowie na świat przyszły pięcioraczki. Mają siedmioro rodzeństwa

Do zdjęcia jednego z pięcioraczków szpital dołączył obszerny wpis, w którym wymienił imiona nowo narodzonego rodzeństwa. To: Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy.

Dzieci ważą od 710 do 1400 gramów i mierzą ok. 40 centymetrów każde. Wszyscy trafili pod troskliwą opiekę zespołu Oddziału Klinicznego Neonatologii, kierowanego przez profesora Ryszarda Lauterbacha, gdzie spędzą najbliższych kilka tygodni

- czytamy. Ich pochodzący z Anglii tata czeka w domu wraz z siedmiorgiem rodzeństwa.

"Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i wzruszeni, że już po raz kolejny możemy uczestniczyć w tak niezwykłym wydarzeniu, a wiedza oraz doświadczenie naszych specjalistów sprawiają, że tak mnogie ciąże doczekują się szczęśliwego rozwiązania" - podkreślają lekarze.

Wesprzyj zbiórkę Fundacji PCPM na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii - przez >>stronę PCPM albo przez >>zbiórkę na Facebooku.