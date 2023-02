Pogoda. Antycyklon Feuka nad Polską. Temperatura? Nawet kilkanaście stopni powyżej zera

Zobacz wideo Akcja policji i straży w Sokołowie Podlaskim. Mężczyzna zadzwonił, że utknął w zaspie i nie wie, gdzie jest

W sobotę pogoda w Polsce nas nie rozpieszczała. Fronty atmosferyczne przyniosły nam opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a także silny wiatr. Mocno powiało między innymi na północy kraju w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, a także na południu, m.in. w województwie małopolskim.

REKLAMA

Pogoda. Antycyklon Feuka nad Polską. Będzie cieplej

Najnowsza prognoza pogody na niedzielę i najbliższe dni jest łaskawa dla osób, które planują aktywność na świeżym powietrzu. Na chwilę odetchniemy od opadów i wiatru i będziemy się cieszyć łagodną aurą. Wszystko za sprawą antycyklonu Feuka, który obecnie rozsiadł się nad Polską, blokując napływ mas powietrza znad Atlantyku.

W związku z tym w kraju zrobi się cieplej. Jak wskazują meteorolodzy, pod koniec tygodnia na Dolnym Śląsku temperatura może sięgnąć nawet 12 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie wynosiło około 1035-1036 hektopaskali.

Pogoda na niedzielę 12 lutego. Mogą się pojawić opady

- W niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na północnym wschodzie z rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza w zachodniej i południowej połowie kraju, mogą zdarzać się słabe opady deszczu lub mżawki. W obszarach podgórskich prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach może spaść słaby śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od zera w obszarach podgórskich, 2 stopnie na wschodzie, do 7 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie na ogół słaby, jedynie okresami umiarkowany. Nad morzem przejściowo może być porywisty, z kierunków zachodnich - przekazał PAP Jakub Gawron z IMGW-PIB.

Jak wskazuje IMGW, w niedzielę "w zachodniej połowie kraju i na południu przeważać będą niekorzystne warunki biometeorologiczne. We wschodniej Polsce początkowo niekorzystne warunki w dzień szybko poprawią się do korzystnych i jako takie utrzymają się aż do wieczora".

W kolejnych dniach temperatura będzie się wahała od 4-5 na wschodzie do ok. 8-10 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. W nocy mogą się jednak pojawiać przymrozki. W poniedziałek mogą wystąpić opady na wschodzie, południu i północnym-wschodzie, natomiast we wtorek deszcz nie powinien nas zaskoczyć. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu.

Niestety około połowy tygodnia pogoda w Polsce znów może się zmienić. Mogą powrócić mrozy, a także opady śniegu.