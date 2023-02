Pogoda. Nad Polskę nadpływa antycyklon. Czy jest jeszcze szansa na śnieg w ferie?

Zdaniem synoptyków możemy pożegnać się z dwucyfrowym mrozem - przynajmniej na najbliższy czas. Za sprawą ciepłego powietrza napływającego znad południowo-zachodniej Europy niemal w całym kraju pojawi się odwilż. Temperatura wzrośnie do nawet 10 st. C. Pojawią się także charakterystyczne dla takiej pogody roztopy. Czeka nas więc aura charakterystyczna dla przedwiośnia. Czy w takim przypadku uczniowie mogą liczyć jeszcze na śnieg w trakcie trwających ferii zimowych?

Kolejny antycyklon nadciąga nad Polskę. Temperatury do nawet 10 st. C.

W sobotę 11 lutego prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują na znaczne ocieplenie. W wielu miejscach temperatura na termometrach osiągnie nawet 10 st. C. Chłodniej może być jedynie na południu, czyli w górach i na obszarach podgórskich. Zdaniem rzecznika IMGW Grzegorza Walijewskiego "od niedzieli ciepło będzie się wlewało na dobre do naszego kraju" - cytuje tvnmeteo.pl. Dodatniej temperatury można spodziewać się także w nocy. Na zachodzie może być to od zera do nawet 6 st. C. na plusie.

Według ekspertów z portalu dobrapogoda24.pl warunki termiczne od soboty będą już tymi charakterystycznymi dla przedwiośnia. Oznacza to, że średnia dobowa temperatura na obszarze niemal całego kraju wahać się będzie między 0 a 5 st. C. W związku z nadchodzącym ociepleniem pokrywa śnieżna leżąca na terenach nizinnych szybko stopnieje. Szacuje się, że już w przyszłym tygodniu śnieg zniknie niemal z całej powierzchni kraju z wyjątkiem gór i terenów podgórskich.

Ocieplenie i roztopy. Czy jest jeszcze szansa na śnieg w ferie?

Śnieg nie zniknie więc całkowicie. Pokrywa śnieżna na południu Polski będzie topnieć stopniowo. Nadal w górach będzie obecny śnieg, jednak w znacznie mniejszej ilości. Według pomiarów IMGW aktualnie warstwa śniegu na Kasprowym Wierchu sięga miejscami 1,8 metra. Powyżej metra jest także w Dolinie Pięciu Stawów, na Hali Gąsienicowej i w Dolinie Chochołowskiej. Również w wyższych partiach Beskidów notowana jest pokrywa śnieżna o grubości powyżej metra. W Karkonoszach z kolei występuje 80 cm warstwa śniegu, a w Bieszczadach ta wartość waha się od 20 do 60 cm.

Zdaniem rzecznika IMGW do końca przyszłego tygodnia możemy spodziewać się temperatury w granicach 10 st. C. Po 18 lutego ma jednak nastąpić kolejne ochłodzenie. Oznacza to, że do końca ferii zimowych, przynajmniej w górach, panować będą dość korzystne warunki do uprawiania rozmaitych sportów zimowych.