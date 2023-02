W weekend czeka nas załamanie pogody. Uwaga na silny wiatr - IMGW wydało alerty

Polska dostanie się pod wpływ niżu z układem frontów atmosferycznych, które przyniosą załamanie pogody. Dla większości kraju prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. "Najmocniej poprószy w górach", mówiła Emilia Szewczak z biura prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Będą to opady już mieszane, głównie śniegu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie, w centrum także deszczu marznącego powodującego gołoledź, co oznacza, że nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Natomiast na południu i południowym wschodzie będą występować słabe opady śniegu. W górach grubość pokrywy śnieżnej może wzrosnąć do sześciu centymetrów - mówiła Emilia Szewczak.

Pogoda na weekend. W sobotę silny wiatr. IMGW wydało pomarańczowe i żółte alerty

Jeszcze w sobotę, w pierwszej połowie dnia, będzie silnie wiać. Największe porywy spodziewane są w powiatach nadmorskich. Tam, do godziny 14.00 porywy mogą zbliżać się do 90 kilometrów na godzinę, a w głębi kraju - do 60 kilometrów na godzinę.

IMGW wydało pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla pięciu powiatów na północy kraju: sławieńskiego, słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego i puckiego. Żółte alerty dotyczą powiatów położonych na północy i południu kraju, przede wszystkim na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także małopolskiego i podkarpackiego.

Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od minus dwóch stopni w rejonach podgórskich Karpat, przez trzy stopnie w centrum, do ośmiu na Nizinie Szczecińskiej.

W niedzielę będzie nieznacznie cieplej. Natomiast najbliższej nocy temperatura spadnie od minus pięciu stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, minus jednego na Rzeszowszczyźnie, Zamojszczyźnie, Pomorzu i w kotlinach sudeckich, a do 0-4 stopni na zachodzie i w centrum kraju. Miejscami może pojawiać się marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

Jak informuje IMGW, początek lutego był wyjątkowo mroźny. W najbliższych dniach czeka nas już wyraźne ocieplenie.