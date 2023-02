Fundacja Lux Veritatis od stycznia będzie dodatkowo zajmować się m.in. przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości oraz integracją cudzoziemców - informuje Krajowy Rejestr Sądowy.



Fundacja Tadeusza Rydzyka Lux Veritatis zmieniła swój statut

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały zatwierdzone 24 stycznia br. Wtedy właśnie dopisano nowe cele działania fundacji Lux Veritatis. Wśród nich znalazło się: *przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, *przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, w tym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, *promocja Rzeczpospolitej za granicą, *działalność na rzecz integracji cudzoziemców czy *wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, techniczne oraz finansowe organizacji pozarządowych.

Zapis dotyczący integracji cudzoziemców jest zaskakujący, biorąc pod uwagę wypowiedzi księdza Tadeusza Rydzyka. Jeszcze w zeszłym roku, po inwazji Rosji na Ukrainę, przestrzegał przed cudzoziemcami, którzy pojawią się w Polsce. - Miejmy otwarte serca, ale uważajmy. Obawiam się, żeby razem z uchodźcami wojennymi z Ukrainy nie przybyli do Polski ci, którzy nie powinni być w Polsce, przed którymi się broniliśmy - mówił Rydzyk w marcu na antenie Radia Maryja, cytowany przez Wirtualną Polskę. Natomiast w 2015 roku, po wybuchu wojny w Syrii, Rydzyk obawiał się islamizacji Europy. Wspominał też o zagrożeniu, jakie wywołają "muzułmańscy, nielegalni imigranci". Zatem jego wcześniejsze słowa nie idą w parze ze zmianami wprowadzonymi w statucie fundacji, natomiast bez wątpienia zwiększają możliwości ubiegania się o kolejne dotacje.

Krzysztof Izdebski, ekspert ds. dostępu do informacji przekazuje, że do zmian w statucie mogło dojść z powodu braku przejrzystości, dotyczącego otrzymywanych środków publicznych. - Jeśli spojrzymy na dotychczasową działalność fundacji księdza Rydzyka, to problemem jest brak przejrzystości i brak realizacji przepisów o Ustawie o dostępie do informacji publicznej. W zakresie korzystania z pieniędzy publicznych takie fundacje, jak Lux Veritatis, ale też inne podmioty otrzymujące państwowe dotacje, powinny być transparentne - podkreśla Krzysztof Izdebski, prawnik oraz aktywista działający na rzecz przejrzystości życia publicznego, a także dyrektor programowy Fundacji ePaństwo, cytowany przez WP.

Do tej pory fundacja Lux Veritatis otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości ok. 13,3 mln zł. Ta kwota została przekazana na "Centrum Ochrony Praw Chrześcijan" (7,16 mln zł), czy projekty: "Prawda a historia" (5,5 mln zł) oraz "Bezpieczni w rodzinie" (658 tys. zł) - przekazuje WP. Według obliczeń portalu oko.press, od początku rządów PiS do marca 2021 roku resort przeznaczył na fundację Rydzyka przynajmniej 26 mln zł.

