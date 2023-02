Iława. Dwaj 8-latkowie weszli na zamarznięte trzcinowisko. Lód się załamał i wpadli do wody

Portal Fakt.pl informuje, że zgłoszenie dotyczące dwóch 8-latków służby otrzymały przed godziną 17. Wynikało z niego, że do Iławki w pobliżu centrum miasta wpadło dziecko. Później okazało się, że chodzi o dwóch 8-latków.

Iława. Pod dziećmi pękł lód na rzece

- Bardzo wstępne ustalenia wskazują, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Dwóch chłopców weszło na zamarznięte trzcinowisko i pod nimi pękł lód. Jednemu z nich udało się wydostać na brzeg - powiedziała w rozmowie z Fakt.pl st. asp. Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Na ratunek ruszyli strażacy z Iławy. - Po blisko godzinie od zgłoszenia około 50 metrów od miejsca, w którym chłopiec zsunął się do wody, na drugim brzegu znaleziono 8-latka. Po wydostaniu go z wody już na łódce strażacy go reanimowali. Na noszach przekazano go ratownikom, którzy kontynuowali te działania przejęli ratownicy - powiedział w Fakt.pl oficer iławskiej straży pożarnej.

Służby wydobyły na brzeg 8-latka. Chłopiec był nieprzytomny, został przewieziony do szpitala.