Kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 17 kwietnia do 21 lipca, przez 66 dni roboczych (z wyjątkiem 2 maja i 9 czerwca), a nie - jak wcześniej ogłosiło Ministerstwo Obrony Narodowej - od 3 kwietnia do 30 czerwca. "Resort uzasadnia, że na zmianę i wydłużenie terminu wpływ ma i to, że w tym czasie odbywać się będą egzaminy maturalne. MON przychylił się także do wniosków kierowanych przez wojewodów" - czytamy na portalu prawo.pl.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Ministrem Obrony Narodowej Polski, Mariuszem Błaszczakiem

Ćwiczenia wojskowe. 390 powiatowych komisji, 230 tys. osób

Kwalifikację wojskową przeprowadzi 390 powiatowych komisji lekarskich, do których będzie musiało się zgłosić 230 tys. osób, nie tylko dziewiętnastolatków. Zgodnie z projektem rozporządzenia wezwanie mogą dostać:

mężczyźni urodzeni w 2004 roku;

mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby, które w latach 2021 i 2022:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności;

kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe, lub naukę w szkołach policealnych na określonych kierunkach; (lekarskim, weterynaryjnym, pielęgniarskim, psychologicznym, analityki medycznej czy ratownictwa medycznego);

osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wojna obok nas a z wojska uciekają wyszkoleni żołnierze

Zastrzeżenia samorządów powiatowych

Rozporządzenie Ministerstwa Obrony Narodowej wzbudziło wątpliwości samorządów powiatowych. Ich przedstawiciele wskazali m.in. na potrzebę unormowania dostępu do Systemu Informacji Medycznej (SIM) przez personel powiatowych komisji lekarskich.

Związek zaproponował także zmniejszenie liczby osób wzywanych w danym dniu. Obecnie plan zakłada nie mniej niż 30 osób, ale nie więcej niż 35. Zdaniem samorządów konsultacje i badania psychologiczne wydłużą pracę komisji. "MON wyklucza jednak uwzględnianie tej poprawki" - pisze portal prawo.pl.

Samorządy zwróciły również uwagę na potrzebę wprowadzenia regulacji, na podstawie której osoby z niepełnosprawnościami nie będą musiały osobiście dostarczyć orzeczenie o stanie zdrowia.

Błaszczak ogłosił dodatek dla żołnierzy. Kto dostanie te pieniądze?