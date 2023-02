Skoczna muzyka, breakdance i oklaski. Tak księża bawią się na studniówkach. "Wygląda jak Neo z Matrixa"

Ksiądz Sebastian Kosecki jest bardzo popularny w mediach społecznościowych. Jego filmiki na TikToku mają po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Jednym z najczęściej odtwarzanych nagrań duchownego jest to ze studniówki - obejrzało je już ponad 160 tys. użytkowników.

Księża bawią się na studniówkach. "Jest szansa, że młodzież wróci do kościoła"

- Lecimy na studniówkę zobaczyć, jak tam młodzież się bawi - mówi duchowny. Z opisu nagrania wynika, że ksiądz bawił się na studniówce w II Liceum Ogólnokształcącym im. H. Malczewskiej w Zawierciu. W kolejny kadrach widzimy, jak ksiądz biega po parkiecie, podryguje w rytm skocznej muzyki i rozmawia z młodzieżą. Pod koniec nagrania duchowny dzieli się swoimi przemyśleniami. - Studniówka to czas, w którym trzeba trochę odpocząć od tej nauki od matury. Taka luźna myśl, że w życiu musimy znaleźć czas na to, by odpocząć, najlepiej, gdy robimy to z Jezusem - mówi.

Ksiądz Sebastian nie jest jedynym duchownym, który bawił się na studniówce. Prawdziwym hitem internetu jest nagranie, które jedna z użytkowniczek opublikowała na Facebooku. Widzimy na nim mężczyznę w sutannie, który otoczony młodymi ludźmi tańczy breakdance'a. Duchowny staje na rękach, wykonuje przewroty i podskakuje w rytm hitu "Tańczyć chcę".

Pod popularnym nagraniem pojawiło się sporo komentarzy. "Wygląda jak Neo z 'Matrixa', "przy takim księdzu jest szansa, że młodzież wróci do kościoła. Brawo" - czytamy.