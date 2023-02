Zobacz wideo Piekło kobiet. Przemoc seksualna to w Polsce codzienność

Pod koniec stycznia w mediach ukazały się teksty, w których obecne i byłe pracowniczki, a także wolontariuszki Centrum Praw Kobiet oskarżają prezeskę Urszulę Nowakowską o stosowanie wobec nich przemocy psychicznej i niepłacenie pensji. - Bardzo przeżyłam tę przygodę z Centrum, jestem w tej chwili na lekach antydepresyjnych - powiedziała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" jedna z nich.

- Nabawiłam się depresji, nerwicy lękowej. Mam taki uraz do Urszuli, że gdy muszę do niej zadzwonić, to cała się trzęsę - stwierdziła kolejna. - Po ostatnich przejściach, gdy zobaczyłam, że ktoś z CPK wysłał do mnie mail, zaczęłam z nerwów wymiotować - podkreśliła jeszcze inna.

W rozmowie z Onetem jedna z kobiet, która "uciekła" z CPK po trzech miesiącach, zaznaczyła, że miała być wyzywana od idiotek oraz słyszała, iż na niczym się nie zna i jest "taka przy kości". Inna powiedziała, że Nowakowska zajmuje się "sianiem chaosu i gnojeniem pracownic". Rozmówczynie zwracały też uwagę na podcinanie skrzydeł i podkopywanie wiary w ich kompetencje przez szefową. Inne mówiły o niepłaceniu pensji.

- Fundacja w ostatnich latach pozyskała ogromne środki. [...] W tej chwili jest w bardzo dobrej sytuacji i cały ten swój potencjał marnuje. Mogłaby pomagać znacznie większej liczbie kobiet, a tego nie robi - mówiła w rozmowie z Gazeta.pl Monika Młynarczyk.

19 stycznia na wniosek związku zawodowego rada nadzorcza CPK powołała komisję antymobbingową. Związek wnioskował również o audyt finansowy i merytoryczny fundacji.

Prezeska CPK o aferze mobbingowej: Jestem zmuszona to milczenie przerwać

W czwartek 9 lutego redakcja portalu Gazeta.pl otrzymała oświadczenie prezeski Centrum Praw Kobiet ws. powyższych zarzutów. W piśmie Urszula Nowakowska podkreśliła, że do tej pory nie zabierała głosu w sprawie, ponieważ uznała to "za lepsze rozwiązanie, niż udział w publicznej pyskówce". "Milczałam, wiedząc, że każdy nowy artykuł szkodzi nie tylko CPK, ale wizerunkowi ruchu kobiecego i pomocy setkom tysięcy kobiet, które potrzebują pomocy, a przez negatywne publikacje prasowe mogą się bać o nią zwrócić. Niestety, w związku z pojawiającymi się kolejnymi artykułami na swój temat jestem zmuszona to milczenie przerwać" - stwierdziła.

Szefowa CPK zaznaczyła w oświadczeniu, że zarzuty, które pojawiły się pod jej adresem, są kłamstwem. "Zawsze wychodziłam z założenia, że jesteśmy różni i każdy z nas może postrzegać pewne sprawy inaczej, niż postrzegamy je sami, ale zarzucanie kłamstwa, mataczenia czy malwersacji finansowych to coś, co się w moich kryteriach i wartościach nie mieści. Nie można trochę malwersować czy trochę kłamać. Kłamstwo to kłamstwo, a prawda to prawda" - napisała.

Urszula Nowakowska przekazała, że nigdy nie ukrywała środków finansowych, ani nie odmawiała nikomu funduszy na realizacje celów, "jeśli tylko były pieniądze, a wydatki mieściły się w misji fundacji oraz miały swoje uzasadnienie merytoryczne".

"Bycie prezeską fundacji to nie tylko zaszczyt i satysfakcja z pomocy innym, ale przede wszystkim ciężka praca, odpowiedzialność i rozsądek w wydawaniu pieniędzy. Tego od nas wymagają sponsorzy i darczyńcy. Takie, jak sądzę, są też oczekiwania naszych klientek. Pamiętam czasy, kiedy brak dotacji na początku roku zmuszał nas do ograniczenia naszych usług, na czym cierpiały klientki" - napisała, dodając, że dzięki renomie CPK udało się pozyskać znaczne środki finansowe. "Zgromadzenie ich nie oznacza, że są one do natychmiastowego wydania na dowolny cel. Nie hołduję przyjętej przez niektóre współpracowniczki zasadzie, że są środki, to należy je wydać niezależnie od tego, czy jest to uzasadnione, czy też nie" - podkreśliła, dodając, że fundacja powinna mieć pieniądze na koncie na wypadek kryzysu

Prezeska CPK stwierdziła także, iż oddziały organizacji miały "całkowitą autonomię" w wydawaniu pozyskanych środków. "Jedynym warunkiem było realizowanie zadań statutowych oraz rzetelne dokumentowanie wykonanej pracy, oraz rozliczenie poniesionych wydatków. Niektóre z dyrektorek oddziałów oraz współpracowniczki CPK z biura warszawskiego nie kierowały się tymi zasadami. Wielokrotnie zmuszona byłam prosić o dokumenty potwierdzające wykonanie pracy. Nierzetelność w dostarczaniu dokumentacji kadrowo-płacowej nie mogła pozostać bez wpływu na sporządzanie listy płac i dokonywanie wypłat" - czytamy w oświadczeniu.

Afera mobbingowa w CPK. Prezeska: pomówienia, nagonka

Urszula Nowakowska odniosła się także do zarzutów o mobbing. "Przez lata istnienia fundacji nauczyłam się mocno weryfikować to, co jest prawdą, a co intencjonalnym pomówieniem służącym do osiągania własnych celów, czy wywołania medialnej sensacji" - napisała i zaapelowała, aby pozwolić odpowiednim organom zbadać sprawę. Dodała też, że nigdy żaden organ nie stwierdził przypadków mobbingu w Centrum Praw Kobiet.

"Jestem przekonana, że tym razem tego typu zarzuty nie znajdą potwierdzenia. Członkinie Związków Zawodowych zachęcone swoim 'sukcesem medialnym' coraz odważniej stawiają warunki i coraz śmielej odmawiają wykonywania poleceń służbowych, strasząc swoje przełożone wyciągnięciem konsekwencji" - zaznaczyła w piśmie.

"Trudna jest praca w takich warunkach i nie wiem, który z pracodawców pozwoliłby pracownikom na takie praktyki. Prowadząc fundację 28 lat, na pewno popełniałam błędy. Nigdy jednak świadomie i intencjonalnie nikogo nie skrzywdziłam. Prawdą jest również to, że brałam i ciągle biorę na siebie zbyt dużo obowiązków, co mogło i czasami wpływało na szybkość podejmowania decyzji" - podkreśliła, dodając, że od połowy zeszłego roku odbywają się spotkania z zarządem, których celem jest wykrycie obszarów wymagających poprawy.

Relacje pracowniczek i wolontariuszek CPK, które pojawiły się w mediach, Nowakowska nazwała "nagonką". "Warto się zastanowić, dlaczego już w listopadzie w Poznaniu powstało stowarzyszenie, którego nazwa brzmi w skrócie jak moja fundacja i dlaczego jego działaczki już wystąpiły do władz o przejęcie naszego lokalu?! Dlaczego niektóre działaczki z niektórych oddziałów nawiązują kontakt z naszymi darczyńcami i wysyłają do nich skargi, próbując podważyć wiarygodność fundacji. Czy gdyby im zależało na interesie fundacji, o czym mówią, nie powinny poczekać na wyniki audytu finansowego oraz zakończenie działań Komisji Antymobbingowej powołanej przez Radę Nadzorczą?" - napisała.

"Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą ile znaczy dla mnie fundacja i pomoc kobietom. Dedykowałam temu całe swoje dorosłe życie. Zrobię wszystko, aby moje i fundacji dobre imię oraz dorobek nie zostały zniszczone" - w ten sposób swoje oświadczenie zakończyła prezeska Centrum Praw Kobiet.

Centrum Praw Kobiet zostało założone w 1994 roku w Warszawie przez prawniczkę Urszulę Nowakowską. Jak czytamy na stronie internetowej stowarzyszenia, jego misją jest "przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym".

"Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci" - podkreślono.