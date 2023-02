Polska zamyka przejście na granicy z Białorusią. "Z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa"

Zobacz wideo Cichanouska: Nie może być wolnej Białorusi bez wolnej Ukrainy

Minister Mariusz Kamiński napisał na Twitterze, że podjął tę decyzję "z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa".

"W związku z uchwałą Sejmu RP w sprawie Andrzeja Poczobuta poleciłem podległym mi służbom przygotowanie wniosków o wpisanie na listę sankcyjną kolejnych osób związanych z reżimem Łukaszenki odpowiedzialnych za represje wobec Polaków na Białorusi" - dodał.

Wyrok ws. Andrzeja Poczobuta

W środę sąd w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na osiem lat więzienia. Działacz Związku Polaków na Białorusi został oskarżony przez reżim o "wzniecanie nienawiści' i "działanie na szkodę państwa poprzez wzywanie do nakładania sankcji".

Andrzej Poczobut przebywa za kratami od marca 2021 roku. Reżim próbował go nakłonić do wyjazdu z Białorusi, ale działacz polskiej mniejszości odmówił. Nie zgodził się też na wysłanie prośby o ułaskawienie do dyktatora Alaksandra Łukaszenki.

"Potępiamy niesprawiedliwy wyrok wydany przez sąd autorytarnego państwa. Andrzej Poczobut to polski i białoruski patriota" - napisał w środę w mediach społecznościowych Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

