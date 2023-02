Pogoda. Antycyklon Elżbieta opuszcza Polskę. Nadchodzi duża zmiana. Zrobi się wiosennie

W nocy temperatura w Polsce spadła do -21 stopni Celsjusza. Taką wartość wskazały stacje w Ratułowie i Poroninie w województwie małopolskim oraz w Stuposianach na Podkarpaciu. Mróz, małe zachmurzenie i duże rozpogodzenia to zasługa antycyklonu Elżbieta - podkreślają meteorolodzy IMGW.

Antycyklon będzie jednak stopniowo odsuwał się na wschód. Wtedy nad Polskę nadciągną układy niskiego ciśnienia i pogoda ulegnie pogorszeniu. W nocy z czwartku na piątek przybędzie chmur, pojawią się opady i silniejszy wiatr.

IMGW: Niebawem zrobi się wiosennie

Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW, podkreślał w czwartek rano w Wirtualnej Polsce, że kiedy znad Polski odsunie się antycyklon Elżbieta, "zrobi się już wiosennie", szczególnie na zachodzie kraju.

W czwartek na południu zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Rano na południowym wschodzie i w centrum miejscami pojawiły się mgły, które ograniczały widzialność do 500 metrów i osadzały szadź. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od -2 st.C, -1st. C w kotlinach karpackich do 4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy umiarkowany okresami porywisty, w rejonie Sudetów zachodnich w porywach do 80 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W nocy na południu zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na północy miejscami opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna, którą prognozują meteorolodzy to od -18 st. do 1 st. C miejscami nad morzem. Przez całą noc pogodnie będzie tylko na południu i środkowym wschodzie. W innych regionach pojawi się więcej chmur i głównie na północy słabe opady śniegu przechodzące w deszcz i mżawkę. Niewykluczone są opady marznące powodujące gołoledź.

W piątek w większości kraju temperatura będzie już dodatnia. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe przelotne opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1°C do 5°C, nieco chłodniej w kotlinach karpackich i lokalnie na Podkarpaciu, od -2°C do 0°C.

