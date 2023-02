Fani Pogody: Do Polski nadciąga wichura. Wystąpią śnieżyce? Gdzie spadnie śnieg?

Choć w ostatnich dniach pogoda przyniosła nam dużą stabilizację (mimo temperatury, która w nocy spadała do wartości dwucyfrowych poniżej zera), już niebawem może dojść do załamania. Według synoptyków do Polski zbliża się niż, który sprowadzi do kraju wichurę.

Pogoda. Wichury w weekend, sztorm na Bałtyku

Silny wiatr ma dotrzeć do Polski w weekend - wskazują Fani Pogody. Zaznaczają, że nie będzie to wiatr o sile huraganowej, jednak bez wątpienia da się on we znaki. W zachodnich krańcach Europy może on rozpędzić się nawet do 170 kilometrów na godzinę.

W środę Polska była jeszcze pod wpływem wyżu Elżbieta, który doprowadził do dużego skoku ciśnienia - nawet powyżej 1040 hPa. Wyżowa aura zapewniła nam też sporo przejaśnień, ale i dość mroźną temperaturę, która w nocy wynosiła nawet ok -20 stopni Celsjusza.

W czwartek i piątek Polska zacznie się dostawać pod wpływ niżu z północy kontynentu i to właśnie on sprowadzi do Polski silny wiatr. Jak wskazują Fani Pogody, na północy dojdzie do umiarkowanej wichury, pojawi się także sporo opadów. Najintensywniejsza aura czeka nas w nocy z piątku na sobotę i w sobotę nad ranem. Na Bałtyku może wówczas wystąpić sztorm, a wiatr będzie przekraczał 100 kilometrów na godzinę, na nizinach powieje nieco słabiej - do 70-80 km/h.

Pogoda. Kiedy będzie padał śnieg?

Według portalu dobrapogoda24.pl w sobotę 11 lutego możemy spodziewać się słabych i umiarkowanych opadów w przeważającej części kraju. Intensywniej śnieg popada na południu - w rejonach podgórskich i górskich. Tam pokrywa śnieżna wzrośnie o co najmniej kilka centymetrów.

W drugiej dekadzie lutego czeka nas ocieplenie, w związku z czym na nizinach śnieg zniknie. Z pewnością na dłużej utrzyma się pokrywa śnieżna w górach.