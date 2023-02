Bydgoszcz: 25-latek zaatakował byłą żonę, jej partnera i babcię kobiety. Tragiczny finał awantury

Policja wyjaśnia okoliczności rodzinnej tragedii, do której doszło we wtorek w Bydgoszczy. 25-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, w którym znajdowała się m.in. jego była żona oraz dzieci. Zdarzenie zakończyło się śmiercią dwóch mężczyzn, w tym 25-latka. Dwie kobiety, w tym była małżonka napastnika, trafiły do szpitali.

3 Fot. Roman Bosiacki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl