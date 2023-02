Syn rotmistrza Witolda Pileckiego otrzyma zadośćuczynienie. Wnioskował o 26 mln zł

- Nie można wycenić śmierci, a cierpienie Pileckiego [w więzieniu - red.] trwało ponad 300 dni. Trzeba się jednak odnieść do warunków ekonomicznych społeczeństwa - mówiła w środę, cytowana przez "Gazetę Wyborczą", sędzia Monika Łukaszewicz.

- W orzecznictwie podobne wyroki kształtowały się wokół miliona złotych. Zasądzone dzisiaj zadośćuczynienie jest więc wyższe niż zwykle, ze względu na skalę cierpienia, ale też dlatego, że [rotmistrz - red.] ratował państwo, a później został niegodnie potraktowany, nawet po śmierci - dodała sędzia.

Pełnomocniczka Andrzeja Pileckiego, mec. Anna Bufnal, przyznała, że "zasądzona kwota jest zauważalna". - Czy jest godziwa, pozostawiam ocenie opinii publicznej. Patrząc przez pryzmat pozbawienia wolności, można odnieść wrażenie, że łatwiej jest pozbawić obywatela życia, dla państwa jest to tańsze - skomentowała.

Syn rotmistrza Pileckiego w przeszłości dostał już odszkodowanie

W przeszłości rodzina Witolda Pileckiego otrzymała także odszkodowanie. W grudniu 1990 r. zasądzono wówczas na rzecz żony rotmistrza Pileckiego, córki oraz syna 500 mln ówczesnych złotych. Odszkodowanie przyznano w związku z tym, że rotmistrz Pilecki, przebywając w więzieniu, nie mógł pracować i utrzymywać bliskich.

Sąd stwierdził wtedy, że kwota ta ma charakter symboliczny, jednak powinna zagwarantować rodzinie Pileckich "prawo do godnego życia" i "stanowić symboliczną satysfakcję za to, co dotychczas przeżyli".

Rotmistrz Witold Pilecki. Jest orzeczenie ws. zadośćuczynienia

Rotmistrz Witold Pilecki, jeden z bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej, został po wojnie skazany przez komunistów na karę śmierci. Wyrok wykonano strzałem w tył głowy w 1948 roku. Ponad cztery dekady później, w 1990 roku, wyrok unieważniono.

Witold Pilecki był współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej, więźniem i organizatorem ruchu oporu w KL Auschwitz, autorem raportów o Holocauście. W 1947 roku został aresztowany przez komunistów. Przyznał, że w porównaniu z tym, co robiła bezpieka, Auschwitz był igraszką.

Witold Pilecki został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego w 2006 roku, a w 2013 został awansowany na stopień pułkownika.

