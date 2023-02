'Bestia' w rękach policji. Groźny przestępca zatrzymany na lotnisku pod Krakowem

29 stycznia br. norweska policja zatrzymała mężczyznę, który w restauracji jednej z sieci fast food pokazywał dzieciom pornografię. Okazało się, że to poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości 34-letni Damian T. Władze Norwegii zdecydowały o natychmiastowym wydaleniu go z kraju i poinformowały o tym polskie służby.

Polscy policjanci nazywają Damiana T. "bestią", ponieważ "stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i wolności seksualnej innych osób". Mężczyzna był w przeszłości karany m.in. za zabójstwo oraz liczne zgwałcenia i przestępstwa na tle seksualnym. Toczy się wobec niego kolejne postępowanie dotyczące gwałtu. W związku z tym Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zdecydował o tymczasowym areszcie dla 34-letniego mężczyzny.

Damian T. przyleciał do Polski 2 lutego, wylądował na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Tam czekali już na niego funkcjonariusze. Został zatrzymany, a następnie przetransportowany do aresztu.



"Policjanci z Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, we współpracy z funkcjonariuszami z wydziałów kryminalnych z KWP w Katowicach, KWP w Krakowie, KMP w Bielsku-Białej, KPP w Żarach i KPP w Krakowie zatrzymali podejrzanego w podkrakowskich Balicach, bezpośrednio po wyjściu z samolotu. Zatrzymany został następnie przetransportowany do aresztu śledczego, gdzie oczekuje na wyrok w sprawie" - podano w policyjnym komunikacie.

