Mapy synoptyczne i zdjęcia satelitarne wskazują, że do Polski dotarł antycyklon Elisabeth, który w najbliższych dniach znacząco wpłynie na pogodę. Silny wyż przyniesie rozpogodzenia, ale wpłynie dość niekorzystnie na ciśnienie, które może osiągnąć do 1050 hPA. W wielu regionach Polski prognozuje się wystąpienie znacznie silniejszych niż dotychczas mrozów.

Antycyklon Elisabeth dotarł do Polski

Za pogodę na znacznym obszarze Europy, w tym w Polsce odpowiadać będzie antycyklon Elisabeth, który w ciągu kilku kolejnych dni spowoduje znaczny wzrost ciśnienia atmosferycznego. Według portalu dobrapogoda24.pl apogeum najwyższego ciśnienia prognozowane jest na środę 8 lutego. Tego dnia centrum wyżu przemieści się z pogranicza Niemiec i Polski nad pogranicze Polski i Ukrainy. Z tego względu zapowiada się, że najwyższe ciśnienie wystąpi nad południowo wschodnią częścią kraju i wyniesie około 1048 hPa.

Za sprawą potężnego antycyklonu Elisabeth zmaleje również prędkość wiatru. Według pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prędkość wyniesie 3-15 km/h, w porywach do 26 km/h w Lublinie.

Kolejny tydzień ujemnych temperatur. Lokalnie nawet do -20 st. C

Mimo rozpogodzeń i dość stabilnej pogody w nadchodzących dniach musimy przygotować się na to, że mróz nie odpuści. Według modeli GFS będzie on utrzymywał się do końca bieżącego tygodnia. Za dnia temperatury w niektórych regionach mogą być dodatnie, jednak w nocy mróz będzie występował na obszarze niemal całego kraju. Za sprawą m.in. wysokiego ciśnienia i bardzo słabego wiatru, prognozuje się także dużą różnicę pomiędzy temperaturą w nocy, a tą w ciągu dnia.

W środę temperatura maksymalna od - 7 st. C na południowym wschodzie, około 0 st. C w centrum oraz do 3 st. C na plusie nad morzem. W nocy z kolei temperatura minimalna od - 20 st. C na Podhalu do około - 6 st. C w centrum. W czwartek nadal mroźnie. Temperatura maksymalna od -7 st. C na południowym wschodzie, do około 0 st. C w centrum. W nocy na Podhalu termometry wskażą około - 19 st. C. Od piątku, 10 lutego, synoptycy prognozują ocieplenie. Z każdą kolejną dobą temperatury mają rosnąć. W ciągu dnia poniżej zera może być jedynie w górach i obszarach podgórskich.