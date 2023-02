Radomsko. Podczas kłótni chwyciła za nóż. Potem zadzwoniła na policję. Poszło o pilota

Zobacz wideo Tak powinien wyglądać korytarz życia. Policja chwali kierowców na S3

"Do zdarzenia doszło w środku nocy 5 lutego 2023 roku w jednym z mieszkań na obrzeżach Radomska. Tuż po 1:00 oficer dyżurny radomszczańskiej komendy policji odebrał telefoniczne zgłoszenie od kobiety, że jej partner wszczął awanturę, a ona potrzebuje w związku z tym pomocy" - informuje asp. Agnieszka Kropisz z radomskiej poicji.

Radomsko. Pokłócili się o pilota. Ona sięgnęła po nóż

Jak przekazuje policjantka, mundurowi, którzy przybyli na miejsce awantury, zastali w mieszkaniu kobietę, która dzwoniła na komendę oraz rannego mężczyznę. Po tym, jak wezwali pogotowie, zaczęli dopytywać o przebieg zdarzenia.

Okazało się, że mogło ono nie przebiegać dokładnie tak, jak opisała to wcześniej radomszczanka. Według krwawiącego mężczyzny to kobieta zaatakowała go nożem. Przyznał też, że poszło o pilota do telewizora. Funkcjonariusze ustalili ponadto, że przed zajściem para spożywała alkohol.

Radomsko. Zadzwoniła na policję. Usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa

"Kobieta podejrzana o atak na swojego partnera została zatrzymana w policyjnym areszcie. Skrupulatnie zebrane dowody i ustalenia śledczych pozwoliły na postawienie 40-latce zarzutu usiłowania zabójstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i postanowił ją tymczasowo aresztować" - informuje asp. Agnieszka Kropisz.

Jak przekazała policjantka, napastniczka spędzi w areszcie dwa miesiące. W tym czasie policjanci będą prowadzili śledztwo w sprawie ataku, którego dopuściła się wobec mężczyzny. Kobiecie grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.