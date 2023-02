Na początku listopada 2022 roku resort edukacji i nauki przeznaczył 40 milionów złotych na 42 projekty w ramach pierwszej edycji programu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" - który w mediach określany jest jako "Willa plus". Największą dotację otrzymała Fundacja Polska Wielki Projekt. Pieniędzy nie otrzymała natomiast fundacja zajmująca się zdrowiem psychicznym czy szkoła terapeutyczna dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Mimo pozytywnych opinii ekspertów.

Willa plus. Eksperci z MEiN mieli rekomendować odrzucenie dziewięciu ze wspartych projektów. "Złamanie zasady gospodarności"

Śledztwo dziennikarzy tvn24.pl trwa. Jak piszą, "Lubelszczyzna to polityczny rejon posła Przemysława Czarnka i to tam popłynęło aż 14 dotacji na kwotę łącznie ośmiu mln złotych". Posłanka KO Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że dziesięć z nich otrzymało negatywne opinie. "To oznacza, że w tych przypadkach minister Czarnek przyznawał publiczne środki tym fundacjom, którym chciał, a nie tym, które według komisji konkursowej spełniły kryteria" - pisze portal i dodaje, że dokładnie przeanalizował tzw. karty opinii merytorycznej sporządzane przez ekspertów z MEiN. I faktycznie, w przypadku dziewięciu organizacji działających na Lubelszczyźnie eksperci mieli rekomendować odrzucenie projektów.

Portal zacytował część z tych opinii. W tej dotyczącej Stowarzyszenia Anthill eksperci podawali, że we wniosku brak wystarczającego "uzasadnienia znaczenia tej inwestycji dla polityki oświatowej", a przyznanie dotacji oznaczałoby "złamanie zasady gospodarności wydatkowania środków publicznych". Podobna opinia została wydana o wniosku Nałęczowskiej Fundacji Muzycznej.

"Sposób przedstawienia treści we wniosku sugeruje, że Stowarzyszenie poszukuje bardziej wsparcia dla siebie, niż dla uczniów. Mała efektywność wydanych środków" - napisano w opinii o Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Piszczac. W opinii dotyczącej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego Mokrelipie eksperci wskazali, że koszty są "znaczenie zawyżone" a "zaproponowane stawki nierynkowe". Podobnie w przypadku Fundacji pod Damaszkiem, o której wniosku napisali, że możliwe, że doszło do zawyżenia ceny lokalu, a także pewnych "nieracjonalnych kosztownych wydatków" zawartych w kosztorysie, chodzi o np. dywan za 4 tys. zł czy lustro za 1 tys. zł.



Dotacje z MEiN. Te organizacje wnioskowały o wsparcie, ale go nie otrzymały

Miliony z MEiN dla 42 organizacji

Wyniki pierwszej edycji programu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" zostały ogłoszone 4 listopada. Z 570 zgłoszonych wniosków, wyłonione zostały 42 projekty, między które rozdzielono 40 milionów złotych. Jak podawało wcześniej TVN24, 12 z nagrodzonych organizacji, za pieniądze z konkursu kupi lub wybuduje nieruchomości od zera. "To organizacje związane z politykami PiS, urzędnikami państwowymi, Kościołem katolickim, harcerstwem" - pisano.

Sam minister Przemysław Czarnek podkreślał natomiast, że "wszystko jest i będzie zgodnie z prawem". - Dalej będziemy wspierać tego typu znakomite organizacje, a jednostki szkodliwe i lewackie żadnych pieniędzy z MEiN nie otrzymają - stwierdził.

Willa Plus. Ksiądz związany z KUL i Ordo Iuris dostał 2 mln zł od MEiN