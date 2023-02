Trzęsienie ziemi w Turcji. Polscy ratownicy lecą na miejsce. "Jako jedyni lądujemy najbliżej epicentrum"

Co najmniej 1904 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi w południowo-wschodniej Turcji i północno-zachodniej Syrii. W obu krajach rannych jest co najmniej siedem tysięcy osób. Obszar dotknięty kataklizmem rozciąga się na ponad 330 km. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, pomoc zaoferowało kilkadziesiąt krajów, w tym Polska.

W czasie konferencji prasowej przed godziną 15. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przekazał, że polska grupa ratownicza wyleci do Turcji z całym swoim zapleczem, z ciężkim sprzętem, z własną żywnością, własnymi namiotami i łóżkami polowymi, będzie samowystarczalna.

- Przed państwem jest grupa 76 strażaków, kilku medyków, którzy razem z ośmioma psami polecą do Turcji, aby ratować życie ludzi, którzy są uwięzieni pod gruzami - mówił Wąsik.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Komendant Główny PSP: Historia zatoczyła koło

- Po godzinie czwartej rano dostałem pierwszego SMS-a od komendanta głównego, że doszło do gigantycznego trzęsienia ziemi. Od razu poprosiłem swój zespół, żebyśmy się policzyli, sprawdzili stan gotowości. O szóstej skontaktowałem się z panem ministrem. (...) Lecimy po to, aby ratować ludzi - zapowiedział Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Pierwszy wyjazd strażaków PSP w historii był w 1999 roku właśnie do Turcji. Historia zatoczyła koło. Pojedziemy z tym najlepszym, co mamy. Jesteśmy jedną najlepszych grup poszukiwawczo-ratowniczych, mamy najlepszy sprzęt, najlepsze psy

- kontynuował Bartkowiak. Jak dodał, Polacy jako jedyni wylądują na lotnisku, które znajduje się najbliżej epicentrum tego zdarzenia. W skład grupy wchodzą strażacy z Łodzi, Krakowa, Warszawy i Gdańska.

Czym jest grupa HUSAR?

HUSAR specjalizuje się m.in. w lokalizacji pod gruzami żywych osób z użyciem certyfikowanych zespołów ratowniczych. Ratownicy dysponują psami, kamerami wziernikowymi, monitoringiem. Potrafią stabilizować stropy i przebijać się przez ściany wykonane z żelbetu. W trudnych warunkach grupa poszukiwała już poszkodowanych m.in. podczas trzęsienia ziemi w Nepalu w 2015 r.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Polska grupa HUSAR gotowa do wyjazdu

Trzęsienie ziemi w Turcji. Kraj zaapelował o pomoc międzynarodową

O świcie w południowej Turcji doszło do wstrząsu o sile 7,9 stopnia, na głębokości prawie 18 km. Po nim nastąpiło wiele wstrząsów wtórnych. Jeden z nich miał siłę 6,7 stopnia. Turecka agencja do spraw sytuacji nadzwyczajnych ogłosiła czwarty stopień alarmu, co oznacza między innymi apel o pomoc międzynarodową.

Kolejne potężne trzęsienie ziemi w Turcji. "Konieczna będzie duża pomoc"

Do nowych wstrząsów doszło krótko po południu miejscowego czasu, około ośmiu godzin po pierwszym trzęsieniu ziemi. Epicentrum tego drugiego znajdowało się w rejonie Elbistanu niedaleko Gaziantep. Miejscowi sejsmolodzy podkreślają, że nie były to wstrząsy wtórne, których po pierwszym trzęsieniu zanotowano w Turcji i w Syrii ponad 40, ale nowe trzęsienie ziemi.

Wstrząsy zniszczyły wiele budynków, trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Pomoc w niej zaoferowało 45 krajów, w tym Polska, z której do Turcji wyleci dziś zespół 76 strażaków. Szpitale w Turcji i Syrii są przepełnione, niektóre trzeba było ewakuować, gdyż wstrząsy naruszyły konstrukcję budynków.

Trzęsienie ziemi w Turcji zniszczyło słynną budowle. Runęła w kilka sekund

W 10 tureckich prowincjach na tydzień zamknięto szkoły. Nieczynne są lotniska w kilku miastach, w tym w Gaziantep i Hatay.

Było to jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w tej części świata od co najmniej stu lat. Do poprzedniego potężnego wstrząsu o sile 7,4 stopnia doszło w Turcji w 1999 roku. Zginęło wówczas ponad 17 tysięcy ludzi, w tym około 1000 w Stambule.

Polska Akcja Humanitarna przekaże pilną pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku kataklizmu. Zespół reagowania natychmiastowego dotrze do najmocniej poszkodowanego regionu w środę rano – PAH będzie współpracować przy udzielaniu wsparcia z lokalnymi partnerami.

Najpilniejsze potrzeby to zapewnienie bezpiecznego, ciepłego schronienia – wielu domom grozi zawalenie, dochodzi do wielu wstrząsów wtórnych – jak i żywności czy artykułów higienicznych. PAH uruchamia zbiórkę, aby zebrać środki niezbędne do sfinansowania udzielenia natychmiastowej pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi z Turcji i Syrii.

Zbiórka: https://www.siepomaga.pl/pah-turcjasyria