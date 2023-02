Strażacy przyjechali do pożaru garażu, w środku znaleźli ciało kobiety. Padł zarzut zabójstwa

Zobacz wideo Pościg policjantów za pijanym kierowcą. We krwi niemal 2 promile alkoholu i brak prawa jazdy

Do zdarzenia doszło w miniony piątek w Brześciu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie). Po godz. 18:00 straż pożarna została poinformowana, że w przydomowym garażu wybuchł pożar. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, na podwórku przebywał właściciel posesji, który twierdził, że w środku może się ktoś znajdować.

REKLAMA

- Gdy dotarliśmy na miejscem pożar był już rozwinięty. Ogień objął garaż i zaczął częściowo wychodzić na jego dach. Nie wyszedł jednak poza obręb garażu. Było dosyć duże zadymienie - przekazał TVN24 młodszy brygadier Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej we Włocławku.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Napisy "Willa plus" i "Srebrniki Czarnka" na kościele w Rzeszowie

Znaleziono ciało kobiety

Strażacy wybili szybę w oknie tarasowym i weszli do środka. W trakcie przeszukiwania pomieszczenia funkcjonariusze znaleźli kobietę leżącą na podłodze - wynieśli ją na zewnątrz i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Okazało się, że kobieta nie żyje. "Fakt" ustalił, że zmarła to 36-letnia Ewelina Z., mieszkanka posesji i partnerka właściciela budynku.

Ciało kobiety było nadpalone, jednak - jak podaje dziennik - śledczy nie byli przekonani, że to pożar był przyczyną śmierci 36-latki. Wyniki sekcji zwłok nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o powód zgonu Eweliny Z.

Śledczy na razie nie podają szczegółów sprawy. Wiadomo jednak, że doszło do zatrzymania 41-latka. - Zatrzymana osoba usłyszała zarzut zabójstwa i wzniecenia pożaru - przekazał portalowi Fakt.pl prok. Tomasz Chechła z Prokuratury Rejonowej we Włocławku. Podejrzany mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Według nieoficjalnych ustaleń serwisu zatrzymany to partner 36-latki i właściciel posesji.

Pierwsze w tym roku spotkanie władz PiS. W jakiej sprawie? Terlecki: Politycznej