Pogoda. Kiedy odpuści mróz? Niebawem nawet 7 stopni C, zniknie też śnieg

Okres dominacji silnego wyżu charakteryzuje się przede wszystkim rozpogodzeniami oraz znaczącymi spadkami temperatur. W ostatnich dniach wyraźnie odczuliśmy silne uderzenie chłodu, podczas którego termometry notowały dwucyfrowe ujemne temperatury. Synoptycy jednak zapowiadają, że druga dekada lutego ma być znacznie cieplejsza i może przygotować nas na rychłe nadejście wiosny.

Pogoda w lutym. Kolejny tydzień ujemnych temperatur

Nowy tydzień zapowiada się według prognoz jeszcze mroźniej niż minione dni. Miejscami termometry będą wskazywały dwucyfrowe wartości na minusie, jednak głównie w nocy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w kolejnych dniach miejscami słabe opady śniegu. 6 lutego w ciągu dnia od - 5 st. C na wschodzie do 0 st. C na zachodzie i 3 st. C nad morzem. Odczujemy jednak wyraźny spadek minimalnej temperatury, która wynosić będzie od około - 17 st. C na Podhalu, - 9 st. C na wschodzie Polski do - 1 st. C nad morzem. Od wtorku do czwartku pogoda nadal pod wpływem rozległego wyżu. Temperatura ujemna w niemal całym kraju, także w ciągu dnia. Należy przygotować się przede wszystkim na bardzo mroźne noce ze spadkami nawet do - 20 st. C.

Według modeli GFS mróz będzie utrzymywał się do końca bieżącego tygodnia. Za dnia temperatury mogą być dodatnie, jednak w nocy mrozy będą występowały na obszarze niemal całego kraju.

Kiedy nadejdzie ocieplenie?

Sytuacja zmieni się w drugiej dekadzie lutego. Wtedy centrum wyżu przesunie się dużo bardziej na wschód i południowy wschód Europy. Zmieni się cyrkulacja powietrza, a nad Polskę napłynie cieplejsze powietrze z południowego zachodu i południa kontynentu. Kiedy może to nastąpić?

Według eksperta z portalu fanipogody.pl pierwszy dzień, kiedy dodatnie temperatury pojawią się niemal w całym kraju, to piątek 10 lutego. Ujemną temperaturę prognozuje się jeszcze w nocy z piątku na sobotę, jednak z każdą kolejną dobą zapowiadany jest wzrost temperatur. Szacuje się, że pomiędzy 12 a 15 lutego na niemal całym obszarze kraju będzie utrzymywać się dodatnia temperatura przez całą dobę.

Najcieplej ma być na zachodzie Polski, chociaż nawet we wschodnich regionach prognozowana jest temperatura powyżej 7 st. C. Nadal będziemy pod wpływem wyżu, więc pogoda zapowiada się stabilnie ze słońcem i rozpogodzeniami. Zniknie także niemal cała pokrywa śnieżna. Wyjątek stanowić będą góry i obszary podgórskie, gdzie śnieg utrzymywał się będzie także przez drugą dekadę lutego.