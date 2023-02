10-letni Miłosz zadzwonił na 112 i uratował tatę. "Zobaczyłem, że leci krew"

16 grudnia ubiegłego roku na autostradzie A1 na wysokości Łodzi doszło do wypadku. Na drodze panowały bardzo trudne warunki. W pewnym momencie samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w barierki. W aucie przebywał 10-letni Miłosz, który jechał ze swoim ojczymem i psem Burzą. Jechali po dziadka do szpitala.

REKLAMA

Zobaczyłem, że tata stracił przytomność i z jego ust zaczęła lecieć krew

- opowiada chłopiec w rozmowie z TVN24. 10-latek zadzwonił pod numer alarmowy 112.

- Pani pytała mnie, gdzie doszło do zdarzenia, kiedy i co się wydarzyło. W trakcie rozmowy pytała, czy mamy choinkę, co bym chciał dostać od Mikołaja i jakiego mam psa. Pamiętam też, że kilkukrotnie pytała o stan mojego taty i kazała mi odchylać jego głowę, tak żeby swobodnie oddychał. Dzięki tej pani przestałem się stresować - wspomina chłopiec w rozmowie ze stacją.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Bez prawa jazdy manewrował na środku skrzyżowania. Tłumaczył, że... bolały go oczy

10-letni Miłosz zostanie nagrodzony przez wojewodę

Mama Miłosza podkreśla, że jest bardzo dumna z syna. Jak zaznacza, w szkole na temat takich sytuacji była tylko jedna lekcja, podczas której podano jedynie numery telefonów alarmowych.

"Rosja płaci wysoką cenę". Embargo na produkty naftowe weszło w życie

- Masa była tych emocji, bo Miłosz uratował mi życie. Człowiek się cieszy z tego, że żyje. Z drugiej strony jest też duma, bo jednak te nauki nie poszły na marne, zostały wykorzystane w praktyce. Jestem dumny z syna - dodaje pan Kamil w rozmowie z TVN24.

Ekskluzywny hotel? Nie, to wizualizacja wagonów nocnych dla Finów [WIDEO]

Miłosz i pani Ewelina, która odebrała zgłoszenie od chłopca, zostaną nagrodzeni przez wojewodę łódzkiego w przeddzień Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, który przypada 11 lutego.