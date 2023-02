Dreamliner lecący do Nowego Jorku zawrócił na lotnisko w Warszawie. LOT wyjaśnił, co było przyczyną

Usterka zapasowego "sztucznego horyzontu" doprowadziła do zawrócenia w sobotę samolotu PLL LOT lecącego z Warszawy do Nowego Jorku. Maszyna ok. godz. 20 lądowała na Lotnisku Chopina. Pasażerowie mają wyruszyć do Stanów Zjednoczonych w niedzielę.

flightradar24.com/data/flights/lo26#2f13f420