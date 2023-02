Wyczerpany narciarz pod Kasprowym Wierchem. Akcja TOPR po zamknięciu Tatr

Około południa ratownicy TOPR otrzymali zgłoszenie od narciarzy skiturowych, którzy podchodzili na Kasprowy Wierch od strony Kotła Goryczkowego. Przekazali, że mniej więcej na wysokości 2/3 kotła znajduje się wyczerpany narciarz. Nie miał siły iść pod górę, ani zjechać - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Jak podaje "GW", ratownicy TOPR dotarli do skiturowca i zwieźli go do Kuźnic. Tam mężczyzna został przekazany ratownikom pogotowia ratunkowego. Nie wiadomo, kiedy narciarz wyruszył w góry.

TPN: Tatry całkowicie zamknięte dla turystów

Na wniosek Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z powodu bardzo trudnej sytuacji pogodowej oraz wysokiego zagrożenia lawinowego, został zamknięty cały obszar Tatr po polskiej stronie. O zamknięciu poinformował Tatrzański Park Narodowy. W górach obowiązuje wysoki, 4. stopień zagrożenia lawinowego.

W Tatrach panują skrajnie trudne warunki. Wszystkie szlaki są zasypane grubą warstwą śniegu, występują głębokie zaspy, a na graniach nawisy śnieżne. Dodatkowym utrudnieniem są obfite opady śniegu, które w połączeniu z silnym wiatrem znacznie ograniczają widoczność.

TOPR prosi o śledzenie aktualnych komunikatów na temat warunków na stronie internetowej tpn.pl/zwiedzaj oraz komunikatu lawinowego na stronie: lawiny.topr.pl/

IMGW ostrzega: Przyjdzie silny mróz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed mrozem. Po nocnych, intensywnych opadach śniegu niemal w całym kraju, IMGW zapowiada znaczące ochłodzenie.

Podhale. Nie kursują pociągi, dramat na drogach. Policja eskortuje piaskarki

Jeszcze dziś śnieg może padać w niektórych regionach, ale opady będą z upływem dnia zanikać. Synoptycy zapowiadają spadek temperatury. Już w ciągu nadchodzącej nocy spadnie ona poniżej minus 5 - minus 10 stopni. W najbliższym czasie mróz może sięgnąć nawet minus 15 stopni. Dodatnia temperatura w ciągu dnia jest w tym czasie prognozowana jedynie na północnym zachodzie kraju.

Według IMGW, chłód utrzyma się co najmniej do najbliższego piątku. Potem prognozowane jest ocieplenie. Według modeli pogodowych opracowanych przez Instytut, po 13 lutego termometry mogą pokazać nawet 10 stopni powyżej zera.