Zagrożenie lawinowe w górach. Jak uniknąć lawiny? Ratownik TOPR: Często jesteśmy czynnikiem

W piątek, na wniosek Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z powodu bardzo trudnej sytuacji pogodowej oraz wysokiego zagrożenia lawinowego zamknięty został cały obszar Tatr po polskiej stronie. O zamknięciu poinformował Tatrzański Park Narodowy. W górach obowiązuje wysoki, 4. stopień zagrożenia lawinowego. Z tej okazji Rządowe Centrum Bezpieczeństwa udostępniło wypowiedź Michała Tragarza z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zagrożenie lawinowe w Tatrach. Ratownik tłumaczy, jak uniknąć lawiny

Tragarz tłumaczył, jak uniknąć lawiny podczas pobytu w górach. - Możemy starać się ominąć miejsca potencjalnie zagrożone zejściem lawiny. Są to zbocza o 30-40 stopniach nachylenia terenu. To są miejsca, w których najczęściej dochodzi do zejścia lawin pod wpływem jakichś czynników. Tym czynnikiem my jesteśmy często jako nacisk na podłoże - tłumaczył na nagraniu ratownik TOPR.

Jak podkreślał, turyści powinni przede wszystkim uważać, by lawiny nie wyzwolić, a także unikać miejsc lub zboczy, w których jest to możliwe. Podczas pobytu w górach powinniśmy zadbać o odpowiednie wyposażenie, jednak "w momencie, kiedy już ten sprzęt wyciągamy i zaczynamy używać, to jest po prostu dramat, sytuacja, do której z założenia nie powinniśmy dopuścić".

- Z wyposażenia dodatkowego, które turysta zimą powinien posiadać to detektor lawinowy, sonda lawinowa oraz łopatka lawinowa. Absolutne minimum, ABC lawinowe, które umiejętnie wykorzystane pomoże nam w sytuacji kryzysowej, gdy doszło do zejścia lawiny i zasypania kogoś. Pomoże nam odszukać taką osobę pod śniegiem i zacząć ją wykopywać do czasu, kiedy przyjadą służby ratunkowe - podkreślał Tragarz.



Tatry. Turyści opuścili zaśnieżone schronisko w Dolinie Pięciu Stawów

Tatry zamknięte dla turystów

Z powodu wyjątkowo złych warunków atmosferycznych zamknięte zostały ośrodki narciarskie w Tatrzańskiej Łomnicy, Szczyrbskim Plesie i Starym Smokowcu.

W słowackich Tatrach Wysokich i Zachodnich, podobnie jak po polskiej stronie, obowiązuje czwarty - znaczny - stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy Horskiej Zachrannej Slużby apelują o powstrzymanie się od górskich wycieczek ze względu na duże zagrożenie lawinami i silny wiatr.

W słowackich Tatrach Wysokich zeszło w piątek kilka lawin. Jak informują słowaccy ratownicy górscy, jedna z nich zasypała Łomnicki Staw (Skalnate Pleso) - jezioro w Dolinie Łomnickiej, na stokach Łomnicy.

Obok jeziora znajdują się: dolna stacja kolejki linowej na Łomnicę oraz górna kolei gondolowej. Jest tutaj także górna stacja wyciągu krzesełkowego na Łomnicką Przełęcz oraz ośrodek narciarski.

Atak zimy w Polsce - dwie ofiary śmiertelne, utrudnienia i brak prądu