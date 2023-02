Atak zimy w Polsce - dwie ofiary śmiertelne, utrudnienia na drogach i brak prądu

W sobotę 4 lutego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że na ulice w całej Polsce wyjechało 1919 pojazdów zimowego utrzymania. Padający śnieg i niska temperatura sprawiają, że warunki drogowe są bardzo trudne.

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Dwie ofiary śmiertelne ataku zimy w Polsce

We wsi Cisiec w województwie śląskim silny wiatr sprawił, że na dom jednorodzinny przewróciło się drzewo. Z wnętrza budynku strażacy ewakuowali nieprzytomną kobietę. Niestety, mieszkanka nieruchomości zmarła.

Drugą, śmiertelną ofiarą ataku zimy jest 46-letnia kobieta. Prowadzony przez nią samochód osobowy uderzył w drzewo we wsi Krzywe Koło w powiecie gdańskim na Pomorzu. Na miejscu pracowali policjanci i prokurator.

Tatry. "Szlak zamknięty, okien nie widać, kilkanaście osób w schronisku"

Atak zimy w Polsce. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych regionach?

W województwie śląskim od piątku straż pożarna odnotowała 76 zdarzeń, które były związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ponad połowa była spowodowana przez bardzo silne podmuchy wiatru. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach przekazało 4 lutego, że rano energii elektrycznej pozbawionych było ponad 10 tysięcy gospodarstw - największe utrudnienia wystąpiły w Rybniku, Wiśle, Wodzisławiu Śląskim, Pszczynie i Brennej. Poza tym rośnie poziom wód w rzekach - stan alarmowy został przekroczony na rzece Brynicy w Brynicy, a ostrzegawcze - na Pszczynce w Mizerowie-Bojkach, Gostyni w Bojszowach i Przemszy na stacji Piwoń.

W województwie pomorskim od piątkowego popołudnia do soboty rano miało miejsce 140 kolizji drogowych i osiem wypadków, w których rannych zostało kilka osób, a jedna poniosła śmierć. Wśród poszkodowanych był kierowca betoniarki, która wywróciła się na obwodnicy Trójmiasta, blokując drogę. Z kolei na Trasie Kaszubskiej zderzyły się dwie ciężarówki.

W województwie łódzkim utrudnienia widoczne były m.in. na autostradzie A2 między węzłami Łódź Północ i Łowiczem. Na trasie do Warszawy doszło do kolizji samochodu osobowego i ciężarowego. Na trasie A2, ale w kierunku Poznania, powodem dużego korku były samochody ciężarowe, które nie mogły podjechać na wiadukt.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Podhale. Nie kursują pociągi, dramat na drogach. Policja eskortuje piaskarki

W województwie zachodniopomorskim, dokładnie na wysokości miejscowości Błotny Młyn, drzewo spadło na samochód osobowy. Poszkodowany w wypadku 71-letni mężczyzna trafił do szpitala z otarciami na głowie.

Jak podaje tvn24.pl, ostatniej doby strażacy z Dolnego Śląska interweniowali 227 razy. Przyczyną wezwań było usuwanie szkód wyrządzonych przez silny wiatr. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew. Wiatr spowodował też uszkodzenia trakcji kolejowej na linii Wałbrzych - Kudowa-Zdrój.

W Małopolsce strażacy byli wzywani do 59 zdarzeń związanych z usuwaniem gałęzi i drzew powalonych przez śnieg. W niektórych miejscach doszło do uszkodzeń przewodów elektrycznych i telefonicznych. Na odcinku Zakopianki ciężarówki nie radzą sobie na śliskiej nawierzchni, przez co tworzą się korki w okolicach Nowego Tagu, Białki Tatrzańskiej i Bukowiny. Wojewoda małopolski przypomina, że pod numerem telefonu 987 działa całodobowa infolinia, dzięki której można uzyskać pomoc.